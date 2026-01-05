Sorpresa Marquez, la sentenza lascia sbalorditi: risposta anche a Valentino Rossi

Marc Marquez è l’uomo più atteso del 2026 e c’è grande curiosità per il suo modo di comportarsi nella stagione 2026.

Manca ancora diverso tempo all’inizio della nuova stagione, il MotoMondiale 2026 sarà però uno degli eventi più attesi, specialmente per gli appassionati di Motorsport. Il 2025 ha visto il ritorno della vittoria di Marc Marquez che dopo anni di attesa è tornato a vincere, dominando sulle fila della Ducati ufficiale. Una prestazione sontuosa e davvero le briciole lasciate a tutti gli avversari. Marquez si candida a vincere anche nel 2026 ma nelle ultime ore ha rilasciato dichiarazioni per certi versi sorprendenti.

Marquez di nuovo campione? Le parole lasciano di stucco

In questo 2026 i tifosi di Marc Marquez sperano che il campione possa tornare a vincere, e conquistare cosi il decimo titolo della sua straordinaria carriera. Un risultato che sarebbe straordinario calcolando che nessuno è arrivato a raggiungerlo e che nella storia ha visto solo Giacomo Agostinelli superare. Marquez nel 2025 ha raggiunto il rivale di sempre Valentino Rossi ma con un successo quest’anno potrebbe addirittura superarlo.

Attraverso i microfoni di AS Marc Marquez ha provato a stemperare i toni sottolineando che al momento la principale cosa a cui pensa è il recupero fisico e poi tutto il resto. Ecco le sue parole nello specifico: “Decimo titolo? Beh, vedremo cosa succederà nel 2026 ma non bisogna dare nulla per scontato. Sicuramente credo che un decimo titolo non sarebbe migliore rispetto a quello di quest’anno, il titolo del 2025 è il più importante in assoluto” con lo spagnolo che ha di fatto sottolineato di quanto sia stato importante tornare a vincere dopo una lunga assenza.