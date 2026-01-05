Dall’Inter al Milan, affare saltato: lo ha appena annunciato

L’affare sembrava in chiusura ma alla fine è saltato tutto: l’annuncio ha lasciato senza parole i tifosi di Inter e Milan.

Il Milan ha già messo a segno il primo colpo di questo mercato di gennaio. Il direttore sportivo Igli Tare ha infatti perfezionato l’acquisto di Niclas Fullkrug dal West Ham, arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni: il centravanti tedesco, che ha già fatto il suo esordio entrando nel secondo tempo del match vinto dai rossoneri a Cagliari, rappresenta un’importante soluzione offensiva per Max Allegri.

Ora si attende qualche mossa anche da parte dell’Inter, nonostante il direttore sportivo Piero Ausilio abbia più volte ribadito che il club non ha necessità di rinforzare la rosa nel calciomercato invernale. I rumors dicono altro: la dirigenza nerazzurra sta provando a regalare a Chivu un nuovo difensore (specialmente se dovesse partire De Vrij), con Muharemovic e Gila in cima alla lista dei preferiti.

Proprio in queste ore è però arrivata una notizia che ha completamente spiazzato i tifosi di Inter e Milan. Un affare che pareva ormai fatto è invece saltato in via definitiva: l’annuncio mette quindi fine alle tante indiscrezioni che pure erano circolate negli scorsi mesi.

Dall’Inter al Milan, tutto saltato: l’annuncio spiazza i tifosi

Il giocatore in questione è Giovanni Leoni, giovane difensore passato la scorsa estate dal Parma al Liverpool. Il talento italiano è esploso nella seconda parte della stagione 2024/2025: con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina del Parma, infatti, Leoni ha trovato sempre più spazio ed è stato tra i protagonisti della salvezza dei ducali, sfoderando alcune prestazioni di grandissimo livello anche contro squadre molto forti.

Un rendimento che aveva attirato l’attenzione di tutti i top club, sia in Italia che all’estero. Alla fine l’ha spuntata il Liverpool: i Reds hanno sborsato la bellezza di 30 milioni di euro – più 5 di bonus – per bruciare la concorrenza e assicurarsi il giovane difensore del Parma. La sua esperienza con il Liverpool è però cominciata male: Leoni si è infortunato gravemente nel suo match di esordio, riportando la rottura del legamento crociato anteriore.

Il ragazzo prosegue da mesi la riabilitazione e spera di tornare in campo il più presto possibile, anche se probabilmente il rientro avverrà direttamente la prossima stagione. In un’intervista rilasciata a SportWeek è stato proprio Leoni a precisare che la scorsa estate non c’è stato alcun contatto concreto con Inter, Milan o Juve: “Certo, quando c’è un interessamento fai un pensiero ma non c’è stata una squadra più vicina delle altre“.

“Quando ti chiama una squadra come il Liverpool, fai fatica a non guardarla con altri occhi – ha poi aggiunto Leoni – Devo dire che ogni giorno credo che la Premier sia stata la scelta migliore, ho avuto il supporto e l’affetto dei compagni“.