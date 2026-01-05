David scaricato, bomber da trenta milioni per Spalletti

Il bruttissimo rigore calciato (e fallito) da David contro il Lecce ha convinto Spalletti a liberarsi di lui: Comolli può sostituirlo con un bomber dalla Liga.

La Juve non è andata oltre l’1-1 casalingo con il Lecce e ha così perso la grande occasione di proseguire la sua rincorsa alle prime posizioni della classifica. Un pareggio che è davvero difficile da digerire in casa bianconera: gli uomini di Spalletti hanno creato davvero tanto, costruendo molte palle gol senza però riuscire a finalizzare.

La rete del vantaggio ospite è oltretutto arrivata dopo un errore da matita rossa di Andrea Cambiaso, non nuovo a questi sbagli grossolani: lo svarione dell’esterno juventino ha permesso a Banda di fulminare Di Gregorio (anche lui non esente da colpe). Nei primi minuti della ripresa la Juve ha trovato il pareggio con McKennie e ha poi avuto la chance del 2-1 su calcio di rigore.

Yildiz ha deciso di lasciare il penalty a David, a digiuno di reti in campionato da più di 4 mesi. L’attaccante canadese ha calciato come peggio non poteva: un mezzo scavetto, riuscito malissimo, che Falcone ha respinto con i piedi coronando la sua prestazione eccellente. Un’esecuzione orribile che potrebbe rappresentare la rottura definitiva tra l’ex Lille e il mondo Juve.

Spalletti scarica David: già trovato il sostituto

I rumors parlano infatti di una possibile cessione già nel mercato invernale. I bianconeri sono intenzionati a rivoluzionare un attacco che fin qui ha davvero deluso: Dusan Vlahovic, attualmente infortunato, andrà via a fine stagione parametro zero e tutto lascia pensare che Comolli stia provando a liberarsi di David già a gennaio per andare a caccia di un altro bomber.

Il giornalista Gianni Balzarini sul suo canale YouTube ha voluto nominare un calciatore che potrebbe fare davvero molto comodo a Spalletti: “Sorloth mi intriga da matti“, ha detto Balzarini, che ha poi ricordato l’ottima prestazione dell’attaccante dell’Atletico Madrid nel match di San Siro perso 4-1 dall’Italia contro la Norvegia.

Lo scorso anno Sorloth ha realizzato 24 reti con i Colchoneros tra campionato e coppe: quest’anno è fermo a quota 5, di cui 4 in Liga. Un rendimento certamente non soddisfacente, che potrebbe spingere l’Atletico Madrid a prendere in considerazione una sua partenza anche in questo calciomercato invernale. Balzarini rivela che Comolli potrebbe provare a proporre un prestito con diritto/obbligo di riscatto (più o meno sui 30 milioni) alla fine della stagione: “E’ un giocatore che mi piace molto – conclude il giornalista – bello tosto, molto interessante“.