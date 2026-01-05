Notte NBA ricca di colpi di scena: cade la capolista, spettacolo a Ovest e a Est

Risultati sorprendenti nella notte NBA: Oklahoma City si ferma a Phoenix sulla sirena di Booker, Lakers ancora vincenti con Doncic protagonista. Successi netti per Timberwolves e Bucks.
Notte intensa in NBA, con risultati importanti sia in vetta che nella corsa playoff. Si interrompe la striscia vincente della capolista della Western Conference, mentre Lakers, Timberwolves e Bucks confermano il loro ottimo momento di forma.
Phoenix ferma Oklahoma City sulla sirena
Si arresta a quattro la serie di vittorie consecutive degli Oklahoma City Thunder, battuti 108-105 sul campo dei Phoenix Suns. A decidere la sfida è una tripla quasi sulla sirena di Devin Booker, autore di una prova completa da 24 punti, 6 rimbalzi e 9 assist.
Fondamentale anche il contributo dalla panchina di Jordan Goodwin, che chiude con 26 punti. Ai Thunder non bastano i 23 punti di Jalen Williams, mentre resta sotto tono Shai Gilgeous-Alexander, comunque a quota 25 ma con percentuali basse dal campo.
Lakers ancora vincenti: Doncic trascina
Nel rematch a distanza di due giorni, i Los Angeles Lakers superano di nuovo i Memphis Grizzlies, imponendosi 120-114. Ancora decisivo Luka Doncic, che chiude con 36 punti, 9 rimbalzi e 8 assist nonostante un 4/10 dall’arco.
Dopo un avvio favorevole a Memphis, i Lakers cambiano passo nel terzo quarto e chiudono i conti nell’ultimo periodo. Da segnalare anche i 26 punti con 10 assist di LeBron James e i 26 di Jake LaRavia.
Minnesota e Milwaukee dominano in trasferta
Prestazione autoritaria dei Minnesota Timberwolves, che travolgono i Washington Wizards per 115-141, centrando la terza vittoria nelle ultime quattro partite. Sugli scudi Anthony Edwards con 35 punti, supportato dai 22 di Julius Randle e dalla doppia doppia di Rudy Gobert (18 punti e 14 assist).
Quinta vittoria negli ultimi sette incontri per i Milwaukee Bucks, corsari 98-115 sul parquet dei Sacramento Kings. Dominante Giannis Antetokounmpo, che chiude con 37 punti e 11 rimbalzi, affiancato dalla doppia doppia di Kevin Porter Jr. (25 punti e 10 assist).
Le altre partite
Successo esterno anche per i Detroit Pistons, che battono 110-114 i Cleveland Cavaliers. In casa vincono invece gli Orlando Magic (135-127 contro gli Indiana Pacers), i Brooklyn Nets (127-115 contro i Denver Nuggets) e i Miami Heat (125-106 sui New Orleans Pelicans).