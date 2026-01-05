Sport in tv oggi (Lunedi 5 Gennaio): spada femminile, tanto tennis e occhio agli sport invernali

Lo sport in tv per la giornata odierna – di oggi 5 Gennaio 2026 – vede diversi impegni, specialmente per quel che riguarda l’United Cup.

Lo sport in tv in data odierna prevede il continuo della United Cup, prima competizione di tennis della stagione e che vede anche l’Italia protagonista. Oggi è il turno in particolare di Germania e Gran Bretagna con ancora in campo il Top 5 del circuito Alexander Zverev, in campo e ancora protagonista in questi giorni.

Sport in tv, svolta anche per gli sport invernali e tanto altro

Tanti impegni nella data odierna e oggi sarà l’occasione per vedere in campo anche ancora gli Ottavi di finale di Coppa d’Africa con in campo Egitto e Nigeria, grandi favorite nei loro impegni. Spazio al basket e agli sport invernali per un programma che si preannuncia sempre ricchissimo. Andiamo a vedere il programma dello sport odierno:

3.00 Tennis, United Cup: Stati Uniti-Spagna – Diretta tv su Supertennis; live streaming su supertennis.tv e SuperTenniX

5.25 Rally Dakar: seconda tappa – Sintesi su Sky Sport Arena alle ore 23.00

6.30 Tennis, ATP Hong Kong: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (dalle 8.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

7.30 Tennis, United Cup: Germania-Polonia – Diretta tv su Supertennis; live streaming su supertennis.tv e SuperTenniX

10.00 Tennis, United Cup: Gran Bretagna-Grecia – Diretta tv su Supertennis; live streaming su supertennis.tv e SuperTenniX

14.20 Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo: gara a Villach – Diretta streaming su discovery+, Eurosport 1 e DAZN

16.30 Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini: qualificazioni Bischofshofen – Diretta streaming su discovery+, Eurosport 1 e DAZN

17.00 Calcio, Coppa d’Africa: Benin-Egitto (ottavi di finale) – Diretta tv su Sportitalia; live streaming su sito e app di Sportitalia

17.40 Scherma, Coppa del Mondo Under 20 – gara individuale, spada femminile. Finali in diretta su Assalto – La Tv della Scherma

18.30 Basket femminile, Coppa Italia: Schio-Sassari (semifinale) – Diretta streaming su FLIMA

20.00 Calcio, Coppa d’Africa: Nigeria-Mozambico (ottavi di finale) – Diretta tv su Sportitalia; live streaming su sito e app di Sportitalia

20.00 Basket, Serie A: Venezia-Treviso – Diretta streaming su LBA TV

20.45 Basket femminile, Coppa Italia: Derthona-Venezia (semifinale) – Diretta streaming su FLIMA