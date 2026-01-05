Ultim’ora Sinner, arriva l’annuncio sull’Australia: nessuno se lo sarebbe aspettato

Jannik Sinner sta lavorando per il rientro in campo ma intanto arrivano dichiarazioni piuttosto forti sul campione.

Gli Australian Open avanzano senza sosta e Jannik Sinner è pronto per il rientro in campo. L’azzurro si sta preparando, tra pochi giorni giocherà un’esibizione a Seoul insieme al rivale Carlos Alcaraz e poi andrà in Australia dove l’obiettivo è difendere il titolo e provare cosi ad avvicinare il primo posto nel ranking Atp. E nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni importanti sull’azzurro.

Sorpresa Sinner, importante annuncio di Binaghi

Nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera Angelo Binaghi ha raccontato le sue sensazioni ed ha raccontato un aneddoto su Sinner che in molti non conoscevano. Dopo la vittoria in Australia Sinner non andò ad incontrare il presidente della Repubblica Mattarella e questa decisione fece infuriare migliaia di tifosi. Binaghi ha parlato cosi su Sinner:

“Nessuno è perfetto, ma prima della rinuncia a Mattarella io ricordo Sinner che stava per finire in ospedale a Melbourne durante il match con Rune” e il riferimento è quando nel quarto set Jannik rischiò di svenire dopo una lunga battaglia con il danese. Binaghi sottolinea che bisogna sempre dover affrontare varie problematiche e che un tennista ha delle scelte da fare, ancora di più se si chiama Sinner.