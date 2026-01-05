Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile a Udine: oggi la prova individuale in diretta su Assalto – La TV della Scherma

Giornata clou a Udine per la spada femminile Under 20: in programma la gara individuale con le fasi finali trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma a partire dalle 17.40.

È il giorno della prova individuale alla Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile a Udine. La tappa italiana del circuito iridato giovanile entra nel vivo dopo le emozioni della giornata inaugurale dedicata alle Cadette, regalando un altro appuntamento di grande interesse tecnico e agonistico.

Spada femminile Under 20, oggi la gara individuale

Le atlete Under 20 tornano in pedana per affrontare la competizione individuale, che decreterà le protagoniste della giornata friulana. Come già accaduto ieri, anche oggi l’attenzione sarà massima sulle fasi decisive, pronte a offrire sfide di alto livello tra le migliori giovani spadiste del panorama internazionale.

Fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma

Le fasi finali della gara saranno seguite in diretta su Assalto – La TV della Scherma, sulla piattaforma Sportface, a partire dalle ore 17.40. Un’occasione per appassionati e addetti ai lavori di seguire dal vivo l’esito della prova e le eventuali imprese delle azzurre.

Spazio anche alla sostenibilità con il progetto Nastro Rosa

Il lunedì della 20ª edizione della Coppa del Mondo giovanile di Udine non è dedicato solo alle gare. La giornata è infatti arricchita dal Convegno nazionale del progetto Nastro Rosa, primo momento di confronto tra le partecipanti all’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Scherma, che ha inserito la scherma nei percorsi di riabilitazione per le donne operate di tumore al seno.

Un appuntamento che rafforza il valore sociale dell’evento, affiancando allo sport di alto livello un messaggio importante di inclusione e attenzione alla salute.