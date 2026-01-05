Ore decisive in casa Inter, Chivu attende un regalo dal mercato: occhio allo scambio

In casa Inter dopo la vittoria e alla vigilia degli impegni contro Parma e Napoli si pensa anche al calciomercato.

Bella vittoria dell’Inter di Cristian Chivu che sfata il tabù Bologna e mantiene la vetta della classifica della serie A. Successo importante ed i nerazzurri rispondono a Milan e Napoli in una lotta per il campionato che sembra sempre di più una sfida a tre con le altre che guardano da lontano. Ricordiamo anche che – visto la supercoppa italiana – queste tre squadre, insieme al Bologna, hanno una gara da recuperare nelle prossime settimane. Il mercato invernale intanto è iniziato e Chivu aspetta un colpo importante.

Mercato Inter, si attende la decisione finale di Joao Cancelo

L’infortunio di Dumfries ha rovinato i piani del club e cosi in casa Inter si cerca un terzino e l’obiettivo principale è senza dubbio l’ex di turno Joao Cancelo, laterale portoghese di fama internazionale. I nerazzurri hanno trovato l’accordo con l’Al Hilal di Simone Inzaghi e le parti stanno lavorando ad uno scambio con uno tra Acerbi e De Vrij, entrambi graditi all’ex allenatore nerazzurro.

Sono ore decisive in quanto l’Inter ha dato 2-3 giorni al giocatore per decidere, Cancelo deve valutare se aspettare il Barcellona o accettare la proposta nerazzurra e da qui si capiranno le prossime mosse del club che valuterà se affondare su Cancelo o su altri obiettivi di mercato.