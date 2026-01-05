Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Calcio

Ore decisive in casa Inter, Chivu attende un regalo dal mercato: occhio allo scambio

Manzo
-
Calcio Italia Serie A Inter vs Fiorentina
Cristian Chivu Head Coach of FC Internazionale looks on during Serie A 2025/26 football match between FC Internazionale and ACF Fiorentina at San Siro Stadium

In casa Inter dopo la vittoria e alla vigilia degli impegni contro Parma e Napoli si pensa anche al calciomercato.

Bella vittoria dell’Inter di Cristian Chivu che sfata il tabù Bologna e mantiene la vetta della classifica della serie A. Successo importante ed i nerazzurri rispondono a Milan e Napoli in una lotta per il campionato che sembra sempre di più una sfida a tre con le altre che guardano da lontano. Ricordiamo anche che – visto la supercoppa italiana – queste tre squadre, insieme al Bologna, hanno una gara da recuperare nelle prossime settimane. Il mercato invernale intanto è iniziato e Chivu aspetta un colpo importante.

Mercato Inter, si attende la decisione finale di Joao Cancelo

L’infortunio di Dumfries ha rovinato i piani del club e cosi in casa Inter si cerca un terzino e l’obiettivo principale è senza dubbio l’ex di turno Joao Cancelo, laterale portoghese di fama internazionale. I nerazzurri hanno trovato l’accordo con l’Al Hilal di Simone Inzaghi e le parti stanno lavorando ad uno scambio con uno tra Acerbi e De Vrij, entrambi graditi all’ex allenatore nerazzurro.

Joao Cancelo

Joao Cancelo of FC Barcelona celebrates the 2-0during the UEFA Champions League match, Round of 16, second leg, between FC Barcelona and SSC Napoli played at Camp Nou Stadium on March 12, 2024 in Barcelona Spain. (Photo by Bagu Blanco / pressinphoto / Sipa USA)PHOTO)

Sono ore decisive in quanto l’Inter ha dato 2-3 giorni al giocatore per decidere, Cancelo deve valutare se aspettare il Barcellona o accettare la proposta nerazzurra e da qui si capiranno le prossime mosse del club che valuterà se affondare su Cancelo o su altri obiettivi di mercato.

Change privacy settings
×