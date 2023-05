Stadio Roma, approvata la delibera di pubblico interesse per il progetto di Pietralata

Giornata estremamente importante in casa Roma, visto che è stata approvata dall’Assemblea Capitolina la delibera di pubblico interesse per il progetto di Pietralata per il nuovo stadio del club giallorosso. Era uno dei passaggi più attesi e si è risolto positivamente per la società di Friedkin, che può adesso accelerare sul fronte della nuova “casa” dei capitolini. Il voto è arrivato alle 19.40 dopo che l’Assemblea aveva deciso di procedere a oltranza fino a risoluzione dell’ordine del giorno.

Così il sindaco Gualtieri prima del voto: “Non un euro di soldi pubblici verrà speso per lo stadio. 528 milioni di privati giungeranno da privati per la realizzazione dello stadio. Si realizzerà uno stadio che avrà i più alti standard qualitativi, che contribuirà alla rigenerazione e allo sviluppo urbanistico di un quadrante con infrastrutture, parcheggi, aree verdi, parchi pubblici”.

Questa una rapida cronistoria della vicenda, così come si legge sul sito del Comune di Roma: “Il 3 ottobre 2022 la AS Roma S.p.A., ha presentato a Roma Capitale, in qualità di soggetto proponente, uno studio di fattibilità per la realizzazione e gestione in Project Financing di un nuovo stadio di calcio in un’area di proprietà del Comune, in località Pietralata, ai sensi dell’art. 1 legge 147/2013 co. 304 e 305 e dell’art. 62 del DL 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge 96/2017. Nel novembre 2022 è stata poi indetta la Conferenza dei Servizi preliminare per l’esame dello Studio di fattibilità -conclusasi a gennaio 2023- a seguito della quale la Giunta di Roma Capitale ha approvato, il 7 febbraio 2023, una delibera che riconosce il pubblico interesse allo studio di fattibilità per il nuovo stadio della A.S. Roma, delibera che sarà discussa in Assemblea Capitolina, previo passaggio nelle commissioni competenti e nel Municipio Roma IV, per la dichiarazione definitiva del pubblico interesse”.

Alcuni numeri del progetto: capienza complessiva di 55.000 posti estendibile a 62.000, con 7.000 posti utilizzabili su richiesta per specifici eventi, 5.500 posti dedicati ai tifosi VIP, suddivisi tra tribune e spazi privati con configurazioni e livelli di servizio differenti, ossia skybox, terraces e field box; 10.000 stalli per motorini e biciclette e 4.044 posti auto dislocati su diverse aree dell’impianto e con diverse configurazioni; spazi interni allo Stadio e accessibili al Pubblico suddivisi tra circa 9.000 mq di aree Hospitality & MICE e circa 17.100 mq di spazi retail, a loro volta organizzati tra aree Ricettive, Benessere & Intrattenimento. Il progetto prevede lo stadio a Pietralata, area di proprietà di Roma Capitale, e la Roma chiede il diritto di superficie per 90 anni, trascorsi i quali l’infrastruttura realizzata verrà ceduta in proprietà a Roma Capitale, salvo proroghe.