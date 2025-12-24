Marquez-Ducati, decisione presa sul futuro: l’annuncio dello spagnolo

Il tema del rinnovo di Marc Marquez a lungo termine con Ducati Lenovo assilla già i tifosi. Sono preoccupati ma cosa pensa di fare lo spagnolo? Ecco le prime rivelazioni.

Dopo una stagione con i fiocchi, Marc Marquez può andare in ferie soddisfatto – e dolorante per l’infortunio rimediato in Indonesia – con la testa già al prossimo anno. Difendere il titolo non sarà semplice, sperando che la “maledizione” del campione uscente che ha colpito Jorge Martin non influisca anche sulla sua stagione. I tifosi di Ducati, però, si preoccupano per altro.

Il futuro dell’atleta spagnolo, per sua stessa ammissione, non è legato necessariamente alla squadra italiana che potrebbe dover correre ai ripari: non che le alternative manchino. Da Aldeguer al fratello Alex ci sono quasi una decina di piloti che sarebbero sicuramente più che contenti di salire in sella alla moto che finora, è stata la più veloce della griglia in questi ultimi anni.

La questione è proprio questa: con una certa onestà Marquez ha ammesso che per il 2026 è ancora sicuro di avere la moto più veloce del lotto ma, come detto all’evento Campioni in Festa, il cambio di regolamento previsto per l’anno successivo potrebbe cambiare le carte in tavola. E lui vuole correre per vincere: “Con il nuovo regolamento tutto può cambiare. La priorità numero uno è essere veloce, e so che con Ducati posso esserlo. Però devo capire tante cose “, la sua riflessione pubblica.

Ducati, quanto è probabile un altro rinnovo

Marquez insomma non vuole ancora sbilanciarsi e questo apre ad una quantità importante di scenari. Per ora, nonostante l’età non più rosea ed i numerosi infortuni subiti, l’ipotesi di un ritiro è più lontana che mai. Non si può escludere, invece, l’adesione ad un nuovo team a fine contratto: “Per il 2027 penso che seguirò l’istinto” aveva comunicato il pilota spagnolo alla stampa giorni fa.

Ducati stessa, tramite i suoi portavoce, ha dichiarato che la questione del rinnovo è ancora da approfondire parlando però chiaramente di interesse reciproco nel continuare il rapporto negli anni a venire. Se dovessimo quantificare le possibilità che Maruqez resti in Ducati, con una percentuale, come potremmo farlo? Lo stesso pilota ci aiuta con le sue dichiarazioni finali.

“Da 1 a 10 mi vedo ancora in Ducati 8, ma non c’è solo una parte, stiamo lavorando, tutte le parti vogliono vincere”, afferma l’atleta quantificando, se vogliamo essere schematici, le probabilità di rimanere nel team come un buon 80%, a questo punto. Chiaro che poi durante il mercato tutto può succedere.