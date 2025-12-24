F1, Herbert senza freni su Verstappen: “È un dittatore”

Johnny Herbert è sicuro su Max Verstappen: le dichiarazioni sono nette sul campione della Red Bull.

Max Verstappen è finito al centro delle discussioni della Formula 1 in vista del mercato piloti del 2027. In questo contesto, Johnny Herbert ha affermato che il campione della Red Bull ha una posizione tale da poter influenzare le scelte di molti colleghi e di varie scuderie. La stagione 2026 sarà osservata con attenzione da team come Mercedes e Aston Martin, ammiratrici del quattro volte campione del mondo.

Herbert senza filtri su Verstappen

Secondo Johnny Herbert, ex pilota e commentatore, Max Verstappen non è solo uno dei migliori al mondo, ma è anche diventato una figura centrale nelle trattative per il mercato piloti in vista del 2027. Per l’ex pilota, con l’attuale equilibrio in Formula 1, nessun sedile sarà davvero al sicuro se l’olandese deciderà di muoversi.

In occasione dell’intervista a NewBettingSites, Herbert ha dichiarato chiaramente che: “Ogni singolo pilota in griglia dovrebbe preoccuparsi del proprio posto per il 2027 a meno che la Red Bull non faccia un lavoro straordinario Verstappen punterà al sedile di un collega per il 2027. Lui può scegliere ed è il dittatore del mercato piloti. Tutti gli altri lo sanno e sanno anche che vorrà vincere almeno un titolo mondiale, se non addirittura altri due o tre”.

Il riferimento è a un possibile cambiamento di scenario qualora la Red Bull non mantenga prestazioni eccellenti nel 2026. In quel caso, Verstappen potrebbe guardare oltre il suo attuale team e valutare nuovi scenari per il suo futuro in Formula 1.