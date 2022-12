Slittino, CdM: Voetter-Oberhofer trionfano nel doppio femminile, primo storico successo italiano

Risultato storico per l’Italia, che a Whistler (Canada) centra il primo successo nel doppio femminile in Coppa del Mondo di slittino. Le protagoniste di questa vittoria sono Andrea Voetter e Marion Oberhofer, già terze la scorsa settimane a Igls. Dopo il crono di 39.016 della prima manche, valso la terza piazza provvisoria, le azzurre si sono superate nella seconda, facendo segnare il miglior tempo (38.896) e balzando al comando della classifica. Battute le austriache Selina Egle e Lara Kipp, seconde a 41 millesimi, e le tedesche Jessica Degenhardt and Cheyenne Rosenthal, terze a 56 millesimi. Traguardo notevole, specialmente in vista delle Olimpiadi del 2026, che vedranno il debutto assoluto del doppio femminile.

Per quanto riguarda il doppio maschile, invece, Ivan Nagler e Fabian Malleier chiudono al decimo posto. Quattordicesimi Ludwig Rieder e Patrick Rastner, mentre Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner non concludono la gara. La vittoria è andata ai tedeschi Eggert-Benecken.