Sci di fondo, risultati e classifiche Marcialonga 2023: Persson vince tra gli uomini

I risultati e le due classifiche finali della Marcialonga 2023, andata in scena questa mattina sulle nevi delle Valli di Fiemme e Fassa. Tra gli uomini vince Emil Persson, che bissa il successo nel 2021 al termine di una gara molto tattica, in cui nessuno è riuscito a fare il vuoto. Si è arrivati a poche centinaia di metri dal traguardo con il gruppo compatto, poi lo svedese ha trovato l’allungo decisivo per il settimo successo stagionale. Il migliore italiano è Dietmar Nockler in 30esima posizione. Tra le donne vince la norvegese Magni Smedås, che compie un assolo con il quale stacca la concorrenza. Finisce fuori dal podio la gran favorita della vigilia Ida Dahl, quarta al traguardo.

ORDINE DI ARRIVO UOMINI

1 Emil Persson 2:48:57.0

2 Tord Asle Gjerdalen 2:48:58.0(+1.0)

3 Andreas Nygaard 2:48:59.1(+2.1)

4 Morten Eide Pedersen 2:48:59.3(+2.3)

5 Herman Paus 2:49:01.0(+4.0)

6 Amund Riege 2:49:04.5(+7.5)

7 Johannes Eklöf 2:49:12.2(+15.2)

8 Thomas Bing 2:49:14.0(+17.0)

9 Stian Hoelgaard 2:49:14.9(+17.9)

10 Axel Jutterström 2:49:17.1(+20.1)

ORDINE DI ARRIVO DONNE

1 Magni Smedås 3:14:00.0

2 Anikken Gjerde Alnes 3:15:05.6(+1:05.6)

3 Jenny Larsson 3:16:04.4(+2:04.4)

4 Ida Dahl 3:17:24.7(+3:24.7)

5 Linn Sömskar 3:17:40.0(+3:40.0)

6 Kati Roivas 3:18:17.5(+4:17.5)

7 Ida Palmberg 3:19:57.7(+5:57.7)

8 Anna Jönsson Haag 3:20:01.1(+6:01.1)

9 Karolina Hedenström 3:20:48.4(+6:48.4)

10 Noora Kivikko 3:21:13.4(+7:13.4)