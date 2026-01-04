Kean salva la Fiorentina: un gol che avvicina la zona salvezza

La Fiorentina batte la Cremonese di misura con una rete del suo bomber nei minuti di recupero. Vittoria fondamentale per i gigliati.

La Fiorentina di Vanoli e soprattutto di Moise Kean ottiene tre punti fondamentali nella zona salvezza grazie alla rete del suo centravanti, entrato nel finale e decisivo sfruttando una rete in una mischia. Il club gigliato ha controllato la gara ma mancava il gol che sembrava quasi una maledizione ed è arrivato solo nel finale di gara. Oltre a Kean fondamentale l’ingresso in campo dell’israeliano Solomon, subentrato nella ripresa e subito decisivo con il cross che di fatto ha spezzato la gara.

Fiorentina Cremonese 1 a 0, tre punti fondamentali per i viola

Nel primo tempo la Fiorentina ci prova con Piccoli mentre Fagioli e Gudmundsson appaiono ancora una volta piuttosto spenti. Partita abbastanza monotona con i padroni di casa che fanno la gara mentre gli ospiti difendono e ripartono con i suoi laterali. Nicola mette Vazquez ed è il trequartista a sfiorare il vantaggio con un tiro cross su punizione.

La Cremonese sembra crederci ma Vanoli mette un Kean – fuori per problemi fisici – negli ultimi minuti e nel finale decide il match. Cross di Solomon, tiro di Fortini che Audero para con un miracolo con i piedi e a porta vuota Kean deve solo appoggiare. Grande entusiasmo a Firenze ed una zona salvezza ora più vicina. Tre punti fondamentali per il club gigliato.