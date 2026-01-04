Sci alpino, Rast vince lo slalom di Kranjska Gora: Shiffrin battuta, Della Mea sesta

Camille Rast trionfa nello slalom di Kranjska Gora e interrompe la striscia vincente di Mikaela Shiffrin. Ottimo risultato per l’Italia con Lara Della Mea sesta e Martina Peterlini decima.
La Coppa del Mondo di sci alpino femminile registra un cambio di passo a Kranjska Gora. Nello slalom sloveno, Camille Rast conquista la vittoria, mettendo fine alla serie di successi consecutivi di Mikaela Shiffrin e confermandosi tra le grandi protagoniste della stagione.
Rast perfetta, Shiffrin si ferma al secondo posto
La sciatrice svizzera difende la leadership costruita nella prima manche e chiude con il tempo complessivo di 1’40”20, precedendo Shiffrin di 14 centesimi. La statunitense, leader della classifica generale, aveva dominato i primi cinque slalom stagionali, ma questa volta deve accontentarsi della piazza d’onore.
A completare il podio è un’altra svizzera, Wendy Holdener, terza con un ritardo di 1”83. Ai piedi del podio chiude Paula Moltzan, seguita dall’austriaca Katharina Truppe.
Italia protagonista: Della Mea sesta, Peterlini in top ten
Giornata molto positiva per l’Italia. Lara Della Mea centra il miglior risultato in carriera nello slalom di Coppa del Mondo, chiudendo sesta a 2”35 dalla vetta dopo il settimo posto di metà gara.
In top ten anche Martina Peterlini, che risale tre posizioni nella seconda manche e termina decima a 3”09. Buona prova anche per Giulia Valleriani, diciottesima, mentre più indietro chiudono Beatrice Sola (26ª) ed Emilia Mondinelli (27ª).
Classifiche: Shiffrin resta leader, Rast si avvicina
Nonostante il secondo posto, Shiffrin consolida la vetta della classifica generale con 823 punti, ma vede avvicinarsi Rast, ora a 703. Alle loro spalle restano staccate Alice Robinson e Julia Scheib.
Per l’Italia, Della Mea sale al 16° posto della generale, mentre Peterlini continua la propria risalita dopo una prova incoraggiante.