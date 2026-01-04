L’Inter abbatte il Bologna e torna in vetta: Lautaro Martinez sugli scudi

Gran bella prestazione dell’Inter di Chivu che vince nettamente contro il Bologna e torna in testa alla classifica di serie A.

Con una prestazione sontuosa l’Inter di Cristian Chivu apre il 2026 con una vittoria e regola con un netto 3 a 1 il Bologna, sfatando la maledizione contro la squadra di Vincenzo Italiano. Gara dominata dall’inizio alla fine e praticamente le briciole lasciate agli avversari, apparsi in difficoltà fin dai primi minuti di gioco. Un successo importante con i nerazzurri che rispondono alle vittorie di Milan e Napoli e mettono un bel mattone rispetto alla qualificazione in Champions League.

Inter dominante, nessuna chance per il Bologna di Italiano

Il primo tempo è un assedio da parte dei nerazzurri che sprecano molto e vedono ancora un Ravaglia protagonista, diverse occasioni da gol e un Inter che spreca specialmente con Lautaro ma l’argentino serve l’assist a Zielinski che con un tiro dal limite realizza un’autentica perla e porta l’Inter in vantaggio. Pochissimo da parte del Bologna che fatica e ci prova solo con Rowe.

Nella ripresa è assedio da parte della formazione milanese, Lautaro spreca un altro paio di gol clamorosi ma dopo un’ora di gioco realizza il gol più difficile e raddoppia. L’Inter attacca e crea problemi, in poco tempo arriva anche il tris di Thuram che segna con la spalla. Dimarco sfiora il poker e Chivu fa debuttare anche il giovanissimo Lavelli, la gara sembra conclusa ma nel finale Castro la riapre. Troppo tardi e l’Inter sfata finalmente il tabù Bologna.