Dal Napoli alla Juve, si può chiudere subito: è perfetto per Spalletti

La Juventus ha ritrovato ritmo e continuità con Spalletti, ma il mercato ora può regalare una sorpresa che scuote anche Napoli.

Il cambio in panchina ha prodotto gli effetti sperati. Infatti la Juventus di Luciano Spalletti, subentrato a Igor Tudor, sembra aver finalmente imboccato la strada giusta, non solo nei risultati ma anche nelle prestazioni. Le ultime gare raccontano di una squadra più viva, intensa, con idee chiare e una fisionomia che in precedenza faticava a emergere. Senza ombra di dubbio il lavoro del nuovo allenatore ha restituito fiducia all’ambiente, però è evidente che il percorso non può dirsi completo senza un intervento deciso sul mercato.

La dirigenza bianconera lo sa bene. Il lavoro iniziato ad agosto va rifinito, anche perché alcuni investimenti, sia dell’ultima sessione che della stagione scorsa, non hanno reso quanto ci si aspettava. Ci sono stati flop difficili da nascondere, giocatori che non sono riusciti a incidere e che oggi rappresentano più un problema che una risorsa. Spalletti ha fatto il possibile per rimettere tutti al centro del progetto, però certi limiti strutturali restano evidenti.

Dal Napoli alla Juventus, il calciatore può prepatrare la valigia

In questo contesto già complesso, nelle ultime ore è arrivata una notizia capace di scuotere l’ambiente bianconero. Una voce di mercato che, se confermata, avrebbe un peso specifico notevole e che coinvolge anche il Napoli. Si parla infatti di un calciatore pronto a cambiare maglia e a passare proprio dagli azzurri alla Juventus, alimentando inevitabilmente discussioni e tensioni tra le due tifoserie.

Andando più a fondo, emerge un quadro piuttosto chiaro. Gli agenti di Noa Lang si stanno muovendo con decisione sul mercato e hanno già proposto l’esterno offensivo a diversi club, compresi alcuni turchi. Però quella turca non è l’unica pista seguita dai procuratori, che evidentemente non sono soddisfatti del minutaggio concesso al loro assistito. Una situazione che ha aperto scenari interessanti anche in Italia.

Tra le squadre che stanno osservando con attenzione c’è proprio la Juventus. Una pista che, senza ombra di dubbio, appare abbastanza concreta. Spalletti, infatti, si trova a dover gestire una fase delicata, segnata dagli acciacchi fisici di Zegrova e Conceicao, due pedine importanti nel suo sistema di gioco. Avere un profilo come Noa Lang garantirebbe più margine di manovra, più soluzioni offensive e soprattutto quella imprevedibilità che spesso è mancata sugli esterni.

Noa Lang è un giocatore capace di accendersi all’improvviso, di saltare l’uomo e di creare superiorità numerica. Non è sempre continuo, questo è vero, però in un contesto come quello disegnato da Spalletti potrebbe trovare nuova linfa. La Juventus valuta, riflette, ma intanto prende atto di un’occasione che potrebbe rivelarsi preziosa per completare la rosa e alzare il livello qualitativo del reparto offensivo.

Il mercato è ancora lungo, però la sensazione è che qualcosa si stia muovendo davvero. La Juventus non vuole fermarsi, perché il lavoro fatto in campo merita di essere sostenuto anche fuori. E l’idea di strappare Noa Lang al Napoli, oltre al valore tecnico, rappresenterebbe un segnale forte. Un messaggio chiaro: i bianconeri sono pronti a tornare protagonisti, senza più aspettare.