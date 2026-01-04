Chiesa in Serie A, la scelta è ufficiale: non si torna più indietro

Il futuro di Federico Chiesa torna di moda nell’ambiente della Serie A: dalle ultime indiscrezioni emerge la scelta definitiva

Dopo la sua esperienza al Liverpool, dove è ancora in forza, l’esterno genovese non ha vissuto al meglio questi ultimi anni in Premier League. In particolare, nella passata stagione ha avuto molte difficoltà a inserirsi nello scacchiere della squadra: Chiesa non è mai stato preferito ad altri, il minutaggio ridotto e la scarsa continuità hanno costretto il giocatore a riflettere profondamente sul proprio futuro.

Nonostante una stagione in salita, in cui spesso è partito dalla panchina e ha dovuto fare i conti anche con qualche acciacco fisico, a partire dal nuovo anno Chiesa ha cercato di collezionare più minuti, sia in Premier League sia nelle altre competizioni. Attualmente ha totalizzato 18 presenze complessive, segnando due gol e fornendo tre assist. Ora però il suo futuro torna in discussione e si insinua l’ipotesi di rivederlo nuovamente in Serie A.

Clamoroso ritorno di Chiesa in Serie A: la decisione è stata presa

Nonostante il maggiore minutaggio alla corte di Arne Slot, il nome di Chiesa è tornato insistentemente sul fronte del mercato, soprattutto in ottica di un possibile ritorno in Italia. Diverse voci lo hanno nuovamente accostato alla Juventus, sua ex squadra. Con la grave emergenza nel reparto offensivo del Liverpool, segnata dall’infortunio di Isak e dall’assenza di Salah, impegnato in Coppa d’Africa, si pensava che per Chiesa potesse aprirsi una chance importante per dimostrare il proprio valore.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, lo staff di Slot avrebbe sottoposto l’attaccante a un programma di allenamento speciale anche durante le feste, in forma individuale, nella speranza di una svolta definitiva.

Tuttavia, la situazione non è cambiata: nel pareggio contro il Leeds, Chiesa è partito dalla panchina, con altre soluzioni preferite in attacco, e ha giocato appena 10 minuti. Una scelta che ha scatenato la protesta di parte dei tifosi del Liverpool e che fa emergere un trattamento considerato mortificante nei confronti di un giocatore che, nonostante lo scarso spazio, ha comunque conquistato il pubblico.

Quando è stato impiegato, Chiesa ha sempre mostrato grande generosità, dando tutto nelle poche occasioni avute. Tuttavia, le chance da parte del tecnico continuano a non arrivare e questa situazione tiene ancora il suo futuro in bilico. Dal canto suo, l’ex Juventus vuole dimostrare il proprio valore con la maglia del Liverpool e provare a scalare le gerarchie, ma soprattutto cerca continuità: l’obiettivo è tornare a vestire la maglia dell’Italia e giocare il Mondiale 2026, qualora gli azzurri riuscissero a qualificarsi per la competizione che si disputerà in Canada, Messico e Stati Uniti.

Con diverse squadre italiane alla finestra, pronte a sfruttare la volontà del giocatore di rimettersi in gioco, prende forma l’idea di una possibile soluzione anche in prestito, utile per consentire a Chiesa di ritrovare fiducia, continuità e, soprattutto, la Nazionale.