Coppa del Mondo Under 17 a Udine: Sobus vince, tre azzurre sul podio. Domani i Giovani in diretta su Assalto – La TV della Scherma

A Udine trionfa la canadese Yanka Sobus nella spada femminile Under 17, ma l’Italia brilla con l’argento di Ferioli e i bronzi di Kumari e Calogiuri. Domani la gara Giovani con le fasi finali live su Assalto – La TV della Scherma.

Si apre nel segno dello spettacolo e dell’orgoglio azzurro la Coppa del Mondo Under 17 di spada femminile a Udine. Sulle pedane friulane, nella gara inaugurale della tre giorni del circuito iridato giovanile, la vittoria va alla canadese Yanka Sobus, ma il podio parla anche italiano con tre atlete tricolori tra le migliori.

Un avvio tra sport e memoria

La giornata si è aperta con un momento di forte intensità emotiva. Accogliendo l’invito del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, la Federazione Italiana Scherma, con l’approvazione della supervisione FIE, ha osservato un minuto di silenzio al Palaindoor Ovidio Bernes, in ricordo dei giovani sportivi e delle vittime della tragedia di Crans Montana nella notte di Capodanno.

Un gesto condiviso da tutte le delegazioni presenti, prima di lasciare spazio agli assalti.

Sobus vince, Ferioli d’argento

In pedana, la canadese Sobus ha costruito il suo successo imponendosi in semifinale per 15-8 su Carola Calogiuri, che conquista così un prezioso bronzo per le Lame Azzurre Brindisi. Nell’altra semifinale, derby tutto italiano, Giulia Ferioli ha avuto la meglio per 15-13 su Payam Kumari, anche lei medaglia di bronzo.

In finale, Ferioli ha provato a restare agganciata alla canadese, ma Sobus ha gestito con autorità l’assalto decisivo, chiudendo 15-7 e salendo sul gradino più alto del podio. Argento comunque accolto con grande soddisfazione per la spadista del Club Scherma Roma.

Italia protagonista anche ai piedi del podio

Ottimi segnali anche dalle altre azzurrine: chiudono ai piedi del podio Benedetta Bianchi (5ª), Francesca Aina (6ª) e Arianna Sansone (8ª), a conferma della profondità del movimento giovanile italiano.

Navarria madrina e voce di Assalto

A impreziosire la giornata anche la presenza dell’olimpionica Mara Navarria, madrina della 20ª edizione della Coppa del Mondo giovanile di Udine e voce d’eccezione della diretta su Assalto – La TV della Scherma. I suoi complimenti sono andati a tutte le medagliate azzurre, protagoniste di una giornata da ricordare.

Domani i Giovani in diretta su Assalto – La TV della Scherma

La manifestazione prosegue domani con la gara individuale della categoria Giovani, valida per la Coppa del Mondo Under 20. Le fasi finali saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, piattaforma Sportface, a partire dalle ore 17.40.

La giornata di lunedì sarà inoltre dedicata alla sostenibilità, con il Convegno nazionale del progetto Nastro Rosa, iniziativa della Federazione Italiana Scherma che inserisce la disciplina nel percorso di riabilitazione per le donne operate di tumore al seno.