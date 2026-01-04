Sportface TVOriginals
Dominio Napoli all’Olimpico: Spinazzola e Rrahmani stendono la Lazio

Niente da fare per la Lazio che cede nettamente contro il Napoli. Gli azzurri ottengono tre punti molto importanti.

Il 2026 del Napoli inizia nel migliore dei modi. Il club azzurro ottiene tre punti pesanti espugnando l’Olimpico con un 2 a 0 che sta quasi stretto agli azzurri, gara davvero senza storia e che vede gli azzurri dominare la sfida dall’inizio alla fine. Si decide tutto nel primo tempo, Politano sugli scudi serve due assist e a segnare sono due giocatori che di solito segnano poco come Spinazzola e Rrahmani.

Napoli show, azzurri alle spalle del Milan

Una prestazione importante e il Napoli chiude la pratica Lazio in pochi minuti, controllando la sfida e lasciando davvero poco agli avversari. Nel finale del primo tempo Elmas sfiora il tris con la traversa ed il Napoli sembra controllare la sfida. Nella ripresa la Lazio ci prova ma poca roba, e la sfida si accende con nervosismo.

Noslin viene espulso per doppia ammonizione, Lazio in 10 e nel finale si arriva addirittura in 10 contro 9, espulsi Marusic e Mazzocchi in una rissa e la sfida si accende, la Lazio colpisce la traversa con Guendouzi ma finisce cosi. Il Napoli vince e si porta a -1 dal Milan capolista, scavalcando l’Inter in attesa di Inter-Bologna.

