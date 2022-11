Sci di fondo, 10 km femminile Ruka 2022: doppietta svedese con Andersson e Karlsson, Ganz 21esima

Doppietta svedese nella 10km femminile a Ruka, gara valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Ebba Andersson trionfa sul finale davanti alla compagna di squadra Frida Karlsson, seconda a 5″ dalla vetta. Terzo posto per la tedesca Katharina Hennig a 13″ e Norvegia giù dal podio, con Kalvaa quarta con 13” di ritardo davanti alla finlandese Parmakoski. In casa Italia un buon 22esimo posto per Caterina Ganz che chiude la sua gara con un ritardo di 1’18” da Andersson, mentre Comarella è 32esima a 1’45” dalla testa.