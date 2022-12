Sci alpino, gigante maschile Val d’Isere 2022 domani in tv: programma, orari e streaming

Il programma, gli orari e la diretta tv del gigante maschile della Val d’Isere, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Tutto pronto per il secondo slalom gigante della stagione in programma domani, sabato 10 dicembre. Saranno dieci gli azzurri in gara: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle, Tobias Kastlunger, Riccardo Tonetti, Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Stefano Gross. Prima manche al via alle ore 10.30, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30.

Diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn.