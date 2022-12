Sci alpino, Val d’Isere maschile 2022: calendario, programma, orari e tv

Archiviata l’esperienza nordamericana si torna sulle Alpi per un’altra tappa della Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di sci alpino. Tornano le discipline tecniche sulle nevi francesi della Val d’Isere, con un gigante in programma sabato 10 e uno slalom speciale previsto per domenica 11 dicembre. Si apre così anche la stagione degli slalomisti; tanta attesa per gli azzurri, con Alex Vinatzer a caccia del riscatto dopo una stagione fatta di seconde manche deludenti. In gigante occhi puntati su de Aliprandini. Di seguito il programma completo.

La diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn.

Sabato 10 dicembre

Ore 09.30: prima manche gigante maschile

Ore 12.30: seconda manche gigante maschile

Domenica 11 dicembre

Ore 09.30: prima manche slalom maschile

Ore 12.30: seconda manche slalom maschile