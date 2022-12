Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2022/2023: la classifica generale aggiornata dopo super-G Bormio

La classifica generale aggiornata della Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di sci alpino dopo il super-G di Bormio. Marco Odermatt trionfa e prende il largo arrivando quasi a 100 punti. A seguire Aleksander Kilde con più di 300 punti in meno, mentre sale di due posizioni Kriechmayr. Sale anche Meillard, che con la terza posizione di oggi aggancia la top-10. In casa Italia resta Mattia Casse il migliore azzurro. Sale Innerhofer.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

1. Marco Odermatt (SUI) 946

2. Aleksander Kilde (NOR) 617

3. Vincent Kriechmayr (AUT) 432

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 385

5. Lucas Braathen (NOR) 365

6. James Crawford (CAN) 317

7. Alexis Pinturault (FRA) 315

8. Matthias Mayer (AUT) 268

9. Loic Meillard (SUI) 256

10. Zan Kranjec (SLO) 245

GLI ITALIANI

22. Mattia Casse (ITA) 128

45. Filippo Della Vite (ITA) 56

51. Dominik Paris (ITA) 50

54. Cristof Innerhofer (ITA) 49

57. Florian Schieder (ITA) 44

65. Matteo Marsaglia (ITA) 35

65. Tommaso Sala (ITA) 35

70. Guglielmo Bosca (ITA) 32

78. Tobias Kastlunger (ITA) 26

87. Simon Maurberger (ITA) 20

90. Giovanni Borsotti (ITA) 18

100. Giovanni Franzoni (ITA) 14

105. Luca De Aliprandini (ITA) 13

105. Giuliano Razzoli (ITA) 13

107. Nicolo Molteni (ITA) 12

115. Stefano Gross (ITA) 9

120. Pietro Zazzi (ITA) 6