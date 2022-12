Sci alpino, Bormio maschile 2022: calendario, programma, orari e tv

Dopo le vacanze natalizie si torna in pista il 28 dicembre per due giorni di velocità sulle nevi italiane di Bormio, tappa della Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di sci alpino. Si parte con la discesa libera in programma mercoledì alle ore 11.30, mentre giovedì, allo stesso orario, sarà il momento del super-G. Dominik Paris a caccia del riscatto in un inizio di stagione deludente, mentre Mattia Casse proverà ancora a sognare dopo il podio nella discesa della Val Gardena. Di seguito il calendario completo.

IL CALENDARIO COMPLETO

Diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn.

CALENDARIO BORMIO MASCHILE 2022

Mercoledì 28 dicembre

Ore 11.30: discesa maschile

Giovedì 29 dicembre

Ore 11.30: superG maschile