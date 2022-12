Salto con gli sci maschile: Kubacki vince gara-2 a Titisee-Neustadt, Bresadola trentesimo

Gara-2 sul trampolino di Titisee-Neustadt di salto con gli sci maschile vede trionfare Dawid Kubacki. Nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2022/2023, l polacco domina in lungo e in largo e si prende la vittoria senza grosse difficoltà. Staccato di ben 25.7 punti Anze Lanisek, secondo. Completa il podio Stefan Kraft, bravo a precedere Piotr Zyla e Halvor Egner Granerud/Karl Geiger, quinti a pari merito. Chiude al 30° posto Giovanni Bresadola, in grado di rientrare nella zona a punti. Nulla da fare invece per Alex Insam, 31°, e Francesco Cecon, 49°. In classifica generale, Kubacki resta al comando davanti a Lanisek (+54) e Kraft (+93).