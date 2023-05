Running, Corritreviso 2023: il 2 giugno al via tanti big

Inizia il conto alla rovescia per l’edizione numero 33 della Corritreviso, classica kermesse cittadina abbinata al Trofeo Lattebusche. Meucci, La Rosa, D’Onofrio e Bamoussa sono tra le stelle della gara maschile. Tra le donne torna invece Laura Dalla Montà, prima nel 2021, e c’è curiosità per l’emergente Maria Gorette Subano, italo-keniana d’adozione milanese che alterna l’atletica con il lavoro di modella. Le iscrizioni, già oltre quota 400, resteranno aperte sino a pochi minuti dal via. Ieri sera al BHR Treviso Hotel la presentazione ufficiale. “Siamo reduci dalla straordinaria invasione di donne di Treviso in Rosa e sono sicuro che Corritreviso sarà un altro grande successo – ha commentato Alessandro Manera, intervenuto alla presentazione in rappresentanza dell’amministrazione comunale -. Trentatré anni rappresentano un matrimonio felice tra la corsa e la città. Quest’anno nel pacco gara ci sarà anche una bellissima canotta che rappresenta un pezzo da collezione. Treviso si aspetta grandi numeri e sono convinto che sarà così”.

“Abbiamo rinnovato il percorso della gara ‘open’ che per la prima volta toccherà punti magnifici della città come vicolo Dotti e Piazza Trentin – ha aggiunto Enrico Caldato, presidente della Corritreviso -. Sabato scorso è stato anche omologato dalla Federazione il tracciato delle due gare a invito: il cast degli atleti non è ancora completo, ma abbiamo già adesioni importanti: saranno due gare spettacolari. Nel 2022 la nostra società ha portato a correre circa 11 mila persone nell’insieme dei vari eventi, quest’anno ci siamo già portati avanti con le oltre 10 mila donne di Treviso in Rosa. La più grande soddisfazione è sentirsi dire: non conoscevo Treviso, ci tornerò”.