Regolamento playout Serie C 2022/2023: ecco come funzionano

Al via i playout di Serie C 2022/2023, ecco il regolamento e come funzionano nel dettaglio. Si devono ancora decretare sei retrocessioni, due per ciascuno dei tre gironi A, B e C, e saranno coinvolte le squadre giunte dalla quintultima alla penultima posizione, che daranno vita a due spareggi per ciascun raggruppamento, tra la quintultima e la penultima e tra la quartultima e la terzultima. Sfide di andata e ritorno, giocherà in casa l’andata la squadra peggio piazzata al termine della regular season. Alla fine dei 180′, in caso di parità nel doppio confronto, niente supplementari o calci di rigore, ma conquisteranno la salvezza le formazioni meglio piazzate nella regular season. In ogni girone, dunque, due spareggi in gare di andata e ritorno, chi perde retrocede e chi vince si salva.

C’è però una particolarità: secondo il regolamento della Lega Pro, gli scontri dei playout potrebbero non disputarsi in alcuni casi. Se infatti la quintultima ha più di otto punti di vantaggio sulla penultima del suo girone, questo scontro è annullato e la penultima retrocede direttamente. Se la quartultima ha più di otto punti di vantaggio dalla terzultima, discorso analogo: in D la terzultima, resta in C la quartultima. A due giornate dalla fine, situazione in bilico in tutti i gironi: distacco tra quintultima e penultima di 7, 7 e 8 punti nei gironi A, B e C, di 4, 0 e 1 punto il vantaggio rispettivo della quartultima nei confronti della terzultima.