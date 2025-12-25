Svolta Maignan, Milan tradito: firma e resta in Serie A

Mike Maignan sembra sia giunto al capolinea della sua avventura al Milan: il portiere francese è pronto a firmare a zero con un altro club di Serie A.

Il Milan, dopo la Coppa Italia, ha dovuto rinunciare anche alla Supercoppa Italiana. La sconfitta in semifinale contro il Napoli di Conte ha estromesso i rossoneri dalla competizione: i gol di David Neres e Rasmus Hojlund hanno condannato il Diavolo, a cui ora rimane solo il campionato. Mike Maignan è stato senza dubbio tra i peggiori in campo: il portiere francese, dopo un’uscita sbagliata all’inizio del match, si è reso protagonista di una grave incertezza sulla rete del vantaggio partenopeo.

Maignan ha poi responsabilità anche sul raddoppio e ha anche rischiato grosso per una reazione su Politano. Insomma una serata davvero amara per l’ex Lille, probabilmente distratto anche dalle voci sul suo futuro. Il suo contratto con il Milan scadrà infatti a giugno 2026 e al momento non si registrano passi avanti per il rinnovo.

In un’intervista di un paio di settimane fa il direttore sportivo Igli Tare aveva lasciato intendere che da parte della società ci sarebbero tutte le intenzioni di arrivare a un nuovo accordo: “Parlare di Maignan è facile: è un ragazzo straordinario, un leader, un uomo di gruppo. Siamo contenti. A lui piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova“.

Svolta Maignan, stavolta ci siamo davvero: Milan rassegnato

Tuttavia il tempo passa e il rischio è che Maignan possa davvero lasciare il Milan a parametro zero. Già nel prossimo mese di gennaio il portiere transalpino sarà libero di accordarsi con un altro club: ovviamente Tare e Furlani puntano a evitare questo scenario e non è da escludere che la proposta di rinnovo possa arrivare proprio nelle prime settimane del 2026.

Di sicuro il Milan deve sbrigarsi, dato che ‘Magic Mike’ fa gola a molti top club europei. Anche due squadre italiane hanno messo da tempo gli occhi su Maignan e attendono di capire se davvero il rapporto tra l’estremo difensore e i rossoneri è destinato a interrompersi. In tal caso Inter e Juventus sarebbero pronte a lanciare l’assalto: entrambe sono a caccia di un nuovo portiere di grande livello e il milanista pare essere proprio il profilo ideale.

Marotta sogna di mettere a segno un altro fantastico colpo a zero, ma deve guardarsi molto attentamente dalla concorrenza di Comolli. Probabilmente la spunterà chi offrirà di più: attualmente Maignan percepisce 2,8 milioni di euro al Milan, la sua richiesta è di almeno il doppio.