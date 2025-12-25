Sci alpino femminile, Semmering nel segno del rinnovamento: convocate per gigante e slalom

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha ufficializzato le convocazioni per la tappa di Coppa del Mondo in Austria: rientri importanti e due esordi assoluti tra le azzurre.

Coppa del Mondo femminile, l’Italia si presenta a Semmering

La prossima tappa di Coppa del Mondo di sci alpino segna un passaggio chiave per il settore femminile azzurro. Sabato 27 e domenica 28 dicembre, sulla pista di Semmering, l’Italia sarà impegnata nelle prove di gigante e slalom, con una squadra che unisce esperienza, rientri e nuovi volti.

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha scelto un gruppo ampio e variegato, inserendo anche due debuttanti assolute nel massimo circuito internazionale.

Gigante femminile: rientri e debutti

Per la gara tra le porte larghe, in programma sabato 27 dicembre, il contingente azzurro presenta diverse novità.

Le convocate per il gigante

Sofia Goggia

Asja Zenere

Lara Della Mea

Ilaria Ghisalberti

Giorgia Collomb

Alice Pazzaglia

Ambra Pomarè – al rientro in Coppa del Mondo dopo quasi due anni

Anna Trocker – esordio assoluto

Particolarmente significativo il debutto di Anna Trocker, che festeggia proprio in questi giorni il suo 17° compleanno. Nata e cresciuta a Fiè allo Sciliar, è tesserata per il Seiser Alm Ski Team e fa parte del gruppo giovani della nazionale.

Slalom femminile: spazio ai pali stretti

Domenica 28 dicembre toccherà allo slalom, specialità tecnica per eccellenza, con una squadra che punta su atlete già presenti nel circuito e su un altro esordio di grande interesse.

Le convocate per lo slalom

Lara Della Mea

Martina Peterlini

Giorgia Collomb

Emilia Mondinelli

Beatrice Sola

Giulia Valleriani

Giada D’Antonio – esordio in Coppa del Mondo

Debutto anche per Giada D’Antonio, sedicenne originaria di San Sebastiano al Vesuvio, cresciuta nello Sci Club Vesuvio. Attualmente vive a Predazzo e si allena con la squadra giovani.

Un passaggio chiave verso il futuro

La tappa di Semmering rappresenta un momento importante per valutare il percorso di crescita delle giovani atlete, senza rinunciare all’esperienza delle protagoniste più affermate. Una scelta che conferma la volontà di costruire continuità e prospettiva all’interno del gruppo azzurro.