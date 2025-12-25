Sci alpino femminile, Semmering nel segno del rinnovamento: convocate per gigante e slalom

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha ufficializzato le convocazioni per la tappa di Coppa del Mondo in Austria: rientri importanti e due esordi assoluti tra le azzurre.
Coppa del Mondo femminile, l’Italia si presenta a Semmering
La prossima tappa di Coppa del Mondo di sci alpino segna un passaggio chiave per il settore femminile azzurro. Sabato 27 e domenica 28 dicembre, sulla pista di Semmering, l’Italia sarà impegnata nelle prove di gigante e slalom, con una squadra che unisce esperienza, rientri e nuovi volti.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha scelto un gruppo ampio e variegato, inserendo anche due debuttanti assolute nel massimo circuito internazionale.
Gigante femminile: rientri e debutti
Per la gara tra le porte larghe, in programma sabato 27 dicembre, il contingente azzurro presenta diverse novità.
Le convocate per il gigante
-
Sofia Goggia
-
Asja Zenere
-
Lara Della Mea
-
Ilaria Ghisalberti
-
Giorgia Collomb
-
Alice Pazzaglia
-
Ambra Pomarè – al rientro in Coppa del Mondo dopo quasi due anni
-
Anna Trocker – esordio assoluto
Particolarmente significativo il debutto di Anna Trocker, che festeggia proprio in questi giorni il suo 17° compleanno. Nata e cresciuta a Fiè allo Sciliar, è tesserata per il Seiser Alm Ski Team e fa parte del gruppo giovani della nazionale.
Slalom femminile: spazio ai pali stretti
Domenica 28 dicembre toccherà allo slalom, specialità tecnica per eccellenza, con una squadra che punta su atlete già presenti nel circuito e su un altro esordio di grande interesse.
Le convocate per lo slalom
-
Lara Della Mea
-
Martina Peterlini
-
Giorgia Collomb
-
Emilia Mondinelli
-
Beatrice Sola
-
Giulia Valleriani
-
Giada D’Antonio – esordio in Coppa del Mondo
Debutto anche per Giada D’Antonio, sedicenne originaria di San Sebastiano al Vesuvio, cresciuta nello Sci Club Vesuvio. Attualmente vive a Predazzo e si allena con la squadra giovani.
Un passaggio chiave verso il futuro
La tappa di Semmering rappresenta un momento importante per valutare il percorso di crescita delle giovani atlete, senza rinunciare all’esperienza delle protagoniste più affermate. Una scelta che conferma la volontà di costruire continuità e prospettiva all’interno del gruppo azzurro.