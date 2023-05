Real Madrid-Manchester City in tv in chiaro: data, canale, orario e streaming Champions League 2022/2023

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Real Madrid-Manchester City, match valido per l’andata della semifinale della Champions League 2022/2023. Calcio d’inizio alle 21:00 di martedì 9 maggio nella cornice del Santiago Bernabeu. Etichettata da molti come finale anticipata, ciò che è certo è che il match promette spettacolo. Da un lato i Blancos di Ancelotti, campioni in carica e a caccia di uno storico 15° successo. Dall’altro i Citizens di Guardiola, che inseguono il primo titolo e vogliono soprattutto prendersi la rivincita dopo la beffa dello scorso anno, quando videro sfumare la finale a causa di una doppietta di Rodrygo in pieno recupero. Occhi puntati, inutile a dirsi, su Erling Braut Haaland. La partita verrà trasmessa sui canali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), e ovviamente in streaming su SkyGo e NOW. La gara sarà trasmessa anche in chiaro in tv, su Canale 5, e di conseguenza in streaming su MediasetPlay.