Clamoroso Ancelotti, lascia il Brasile per la Fiorentina: è tutto vero

Paolo Vanoli non è più saldo sulla panchina della Fiorentina, che potrebbe valutare nuovi profili: si fa strada l’ipotesi di Ancelotti

Tra poche ore la Fiorentina scenderà in campo per la 16° giornata di Serie A, nella quale affronterà in casa l’Udinese. La crisi che sta vivendo la Viola dovrà essere superata il prima possibile. La Fiorentina si trova ormai in una situazione completamente inaspettata, dato che la parabola iniziata a inizio stagione ha evidenziato una squadra, ma soprattutto una società, in grande difficoltà, dalla quale sono emerse tutte le fragilità del progetto.

Attualmente la Fiorentina si trova all’ultimo posto in classifica con soli sei punti, avendo collezionato nove sconfitte e sei pareggi, senza mai riuscire a portare a casa una vittoria. Un andamento unico in Serie A: anche le neopromosse sono riuscite almeno a ottenere un successo. Al momento la Fiorentina è dunque in pieno allarme, con una delle peggiori difese del campionato e un attacco che chiaramente non riesce a incidere.

Un rendimento pessimo che è costato caro a Stefano Pioli, subentrato nuovamente sulla panchina viola dopo l’esperienza in Arabia Saudita. Tuttavia, l’andamento negativo ha portato il tecnico a essere sollevato dall’incarico, con Paolo Vanoli chiamato a prendere il suo posto. Nemmeno l’ex allenatore del Torino, però, è riuscito finora a risanare una situazione che appare sempre più vicina al baratro. Proprio contro i bianconeri di Udine, Vanoli si gioca tutto.

Un vero e proprio flop che evidenzia soprattutto una società apparsa completamente immobile. La Fiorentina dovrà cercare il prima possibile di cambiare rotta per non rischiare di affondare definitivamente e incorrere in una clamorosa retrocessione in Serie B. Il pericolo è concreto e, in vista della seconda parte della stagione, la Viola dovrà recuperare più punti possibili per evitare una retrocessione storica.

In questo contesto di crisi e difficoltà, la panchina della Fiorentina resta in bilico. In particolare, uno dei nomi possibili per rifondare la squadra, nel caso in cui anche Vanoli non riuscisse a risollevare la situazione, sarebbe quello clamoroso di Ancelotti.

Ancelotti alla Fiorentina: ritorno clamoroso del tecnico in Italia

Davide Ancelotti, figlio di Carlo, sarebbe pronto per una nuova avventura. Dopo l’esonero dal Botafogo in Brasile, il figlio d’arte è alla ricerca di una squadra per rilanciarsi e tra le opzioni emerse nelle ultime ore figura anche la Fiorentina. L’esperienza al club brasiliano, conclusasi dopo soli cinque mesi con un sesto posto e la qualificazione ai preliminari di Copa Libertadores, non ha convinto la dirigenza, che ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico.

Ora Davide Ancelotti è pronto a voltare pagina. Tra le ipotesi emerse c’è anche quella di un possibile ritorno al Real Madrid, vista la situazione di incertezza legata a Xabi Alonso, la cui permanenza non appare più così sicura. Il suo nome è stato accostato anche alla Real Sociedad, alla ricerca di un nuovo profilo dopo l’esonero di Sergio Francisco.

Tuttavia, secondo quanto riportato da AS, Ancelotti potrebbe rappresentare anche un possibile sostituto di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. La situazione della Viola è estremamente complessa e, nel caso in cui Vanoli non dovesse fornire le risposte richieste in vista dell’impegno contro l’Udinese, Davide Ancelotti potrebbe essere uno dei candidati per la svolta, tornando così in Italia dopo l’esperienza vissuta come collaboratore del padre Carlo ai tempi del Napoli.