Sport in tv: continua la giornata di Serie A e non solo, il programma

Giornata ricca di eventi per lo sport e di rimando per lo sport in tv: l’intero programma di questa domenica 21 dicembre.
Tanti gli appuntamenti per questa domenica 21 dicembre: il Natale si avvicina ma lo sport non si ferma. Procede la 16esima giornata di Serie A ma non solo: ecco l’intero programma con tutti gli eventi e dove vederli in tv e in streaming.
Sport in tv: il programma di questa domenica 21 dicembre
7.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Secret Garden: aerials a squadre – discovery+
9.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Obdach: doppio maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming
9.00 Bob, Coppa del Mondo Sigulda: bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton
9.30 Slittino alpino, Coppa del Mondo Obdach: singolo femminile – Nessuna copertura tv / streaming
9.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming
10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Alta Badia: 1a manche gigante maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
10.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Obdach: singolo maschile – Nessuna copertura tv / streaming
10.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: qualificazioni LH HS140 femminile – Nessuna copertura tv / streaming
10.30 Biathlon, IBU Junior Cup Val Martello: staffetta 4×6 km femminile – Nessuna copertura tv / streaming
10.35 Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde: donne junior – Nessuna copertura tv / streaming
11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isère: superG femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
11.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: LH HS140 femminile – discovery+
12.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Innichen: skicross maschile e femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde: uomini under 23 – Nessuna copertura tv / streaming
12.00 Basket, Serie A: Sassari-Trapani – LBA TV
12.15 Biathlon, Coppa del Mondo Annecy-Le Grand Bornand: 12.5 km mass start femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
12.30 Calcio, Serie A: Cagliari-Pisa – DAZN, DAZN 1
13.00 Bob, Coppa del Mondo Sigulda: bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton
13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Alta Badia: 2a manche gigante maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde: donne élite – Rai Play Sport 1, discovery+
14.00 Biathlon, IBU Junior Cup Val Martello: staffetta 4x.7.5 km maschile – Nessuna copertura tv / streaming
14.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: qualificazioni LH HS140 maschile – discovery+
14.45 Biathlon, Coppa del Mondo Annecy-Le Grand Bornand: 15 km mass start maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
15.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Sassari – flima.tv
15.00 Calcio, Serie A: Sassuolo-Torino – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde: uomini élite – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+
16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: LH HS140 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
16.00 Basket, Serie A: Venezia-Napoli- LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
17.00 Basket, Serie A: Udine-Treviso – LBA TV
17.00 Volley, Superlega: Cuneo-Civitanova – DAZN, VBTV
18.00 Volley, Superlega: Grottazzolina-Milano – VBTV
18.00 Volley, Superlega: Padova-Trento – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
18.00 Basket, Serie A: Cremona-Tortona – LBA TV
18.00 Tennis, Next Gen ATP Finals: finale, Tien-Blockx – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW
18.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Brixia – flima.tv
18.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Venezia – flima.tv
18.00 Basket femminile, Serie A1: Derthona-Sesto San Giovanni – flima.tv
18.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Udinese – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
19.00 Volley, Mondiale per club: finale 3° posto, Zawiercie-Volei Renata – VBTV, DAZN
19.00 Volley, Superlega: Modena -Cisterna – DAZN, VBTV
19.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Trento – LBA TV
20.00 Basket, Serie A: Varese-Trieste – LBA TV
20.00 Calcio a 5, amichevole: Italia-Finlandia – Vivo Azzurro TV
20.45 Calcio, Serie A: Genoa-Atalanta – DAZN, DAZN 1
22.30 Volley, Mondiale per club: finale, Perugia-Osaka Bluteon – VBTV, DAZN