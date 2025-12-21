Settebello vincente a Budapest: Ungheria battuta 15-14 nel test match

Gli azzurri di Alessandro Campagna hanno chiuso il common training in Ungheria con una vittoria di prestigio: 15-14 sui magiari davanti al pubblico della piscina Komjadi.

Successo di valore per il Settebello, che ieri sera a Budapest ha superato l’Ungheria per 15-14 nel test match conclusivo del common training tra le due nazionali, nell’ambito della preparazione ai prossimi Campionati Europei.

La sfida, andata in scena davanti agli spalti gremiti della piscina Komjadi, ha rappresentato il primo impegno ufficiale degli azzurri dalla ripresa degli allenamenti. Dopo i raduni di Ostia e Napoli, la squadra guidata dal commissario tecnico Alessandro Campagna ha risposto con una prova solida e convincente contro una delle grandi potenze della pallanuoto mondiale.

L’Italia ha sempre condotto il punteggio, arrivando anche a toccare il +4 nel primo tempo. L’Ungheria, trascinata dal poker di Vince Vigvári, ha tentato più volte la rimonta, ma il Settebello è stato bravo a gestire i momenti chiave senza mai andare sotto nel punteggio.

Decisive le triplette di Edoardo Di Somma e Francesco Condemi, con il capitano Marco Del Lungo protagonista tra i pali e lucido nelle scelte difensive. Proprio Del Lungo, al termine della gara, ha sottolineato l’importanza del test:

«Abbiamo disputato una buona partita. Ci ha dato molte indicazioni su cui lavorare già da subito in vista degli Europei. È un bel risultato, ma dobbiamo restare concentrati».

Soddisfatto anche Mario Del Basso, autore di una prova concreta:

«Era fondamentale ritrovare il ritmo contro una squadra fisicamente molto forte come l’Ungheria. Questo test ci ha detto a che punto siamo».

La gara si è chiusa sul 15-14 finale, con parziali di 4-6, 5-4, 3-4 e 2-1. Del Lungo e De Michelis si sono alternati in porta, mentre sul fronte magiaro Nagy è uscito per limite di falli nel quarto tempo.

Il Settebello farà ora rientro in Italia per le festività natalizie. Dal 27 al 30 dicembre tornerà in vasca a Napoli, al Centro Federale “Felice Scandone”, per un nuovo common training con il Montenegro, che prevede anche un’amichevole lunedì 29 dicembre alle 19, con diretta su Rai Sport.

A inizio gennaio, infine, la nazionale volerà a Trebinje, in Bosnia, per il torneo Sei Nazioni, prima del trasferimento a Belgrado, dove dal 10 al 25 gennaio 2026 si disputeranno i Campionati Europei.