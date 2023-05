Real Madrid-Manchester City, gol bellissimo di De Bruyne: proteste Ancelotti (VIDEO)

di Giorgio Billone 99

Gol bellissimo di De Bruyne con un tiro di rara violenza ed è 1-1 al Bernabeu tra Real Madrid e Manchester City. Una palla che sembrava uscita e che invece rimane dentro dà il via all’azione del gol, con Rodri a orchestrare, il pallone per Gundogan che serve all’indietro il belga che trafigge il connazionale Courtois con un bolide che non si può proprio prendere. Protesta a lungo Ancelotti che viene ammonito. In alto ecco il video dell’1-1.