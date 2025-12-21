Lutto devastante nel calcio, schianto fatale: se n’è andato troppo presto

Un incidente davvero tremendo spezza la vita di un promettente campione: aveva poco più di 20 anni quando è successo.

Per quanto la vita di un calciatore professionista sia piena di gioia e momenti importanti da vivere in campo o fuori, non è mai perfetta come si vede nei film. Come tutti gli esseri umani su questo pianeta, anche i calciatori e gli atleti professionisti in generale sono esposti a rischi legati al loro sport, come infortuni e ferite, o alla vita quotidiana, come anche incidenti aerei, ferroviari e stradali.

Viaggiare molto purtroppo aumenta il rischio di questi eventi, ricordiamo ancora tutti quanto è stato sconvolgente il caso di Emiliano Sala, calciatore del Nantes che nel suo trasferimento al Cardiff City è rimasto vittima di un incidente aereo, scomparendo all’apice della sua carriera. Il caso accaduto in queste ore ricorda molto questo tragico episodio purtroppo.

Questa volta è stato un trasferimento in automobile ad essere fatale al giovane calciatore che rientrava da una serata in una città locale in auto quando è rimasto vittima di un incidente stradale, purtroppo fatale: il giocatore era uno dei pilastri del team che in queste ore, si è stretto in lutto alla sua famiglia e anche ai suoi compagni di squadra. L’accaduto ha lasciato tutti senza parole.

Morto a 21 anni in auto, la dinamica del disastro

La tragedia ha colpito il team inglese di National League – suppergiù l’equivalente della nostra Serie D – del Macclesfield FC, team di Cheshire che ha perso uno dei suoi talenti. Ethan McLeod, un passato nei Wolverhampton con cui aveva ottenuto nel 2023 il primo contratto professionistico, una porta di accesso al mondo del calcio che tanti giovani sognano fin da piccoli, si è spento in un incidente stradale durante la notte.

Il calciatore che aveva solo 21 anni tornava in auto da Bedford Town ma non è mai rientrato a casa: un incidente sulla statale M-1 lo ha portato via, la cui dinamica non è ancora chiara. Sembra che l’atleta viaggiasse da solo e non sono emerse testimonianze che possano far pensare ad un problema all’auto, un errore al volante o un eccesso di velocità, anche se le indagini sono in corso.

Il calciatore nel Macclesfield FC sembrava aver trovato la sua dimensione ed i giocatori e la società lo ricordano positivamente, affermando che: “Non ci sono parole per descrivere questa tragedia”. La partita che il team avrebbe dovuto giocare in queste ore è stata rimandata presumibilmente in segno di lutto per una tragedia di cui avremmo preferito non dover scrivere, per dare un epilogo diverso e più felice alla carriera di questo calciatore.