Real-City, la ricostruzione al computer: su tocco di Bernardo palla già uscita, 1-1 irregolare (VIDEO)

di Giorgio Billone 211

La ricostruzione al computer di BeIN Sports non lascia spazio a interpretazioni: il gol dell’1-1 segnato da Kevin De Bruyne sarebbe stato da annullare in Real Madrid-Manchester City, perché il tocco di Bernardo Silva era arrivato una volta uscita la palla, come ricostruito dall’emittente araba. C’è però da considerare che Camavinga aveva controllato la palla e l’aveva persa, dando vita probabilmente a un’altra azione. In ogni caso sorgono dei dubbi perché effettivamente tutto si sarebbe dovuto fermare alcuni secondi prima con la rimessa laterale per i blancos. In alto il video.