Quote sportive: storia, curiosità e meccanismi dietro i numeri delle scommesse

Le quote sono uno degli elementi più riconoscibili del mondo delle scommesse sportive. Compaiono accanto a una partita di calcio, a una sfida di tennis, a una corsa automobilistica o a qualsiasi altro evento per il quale sia previsto un mercato. Dietro quei numeri, però, esiste una storia molto più lunga e articolata di quanto possa sembrare.

Le quote moderne derivano da pratiche nate secoli fa, soprattutto nel mondo dell’ippica britannica, e nel tempo si sono trasformate insieme allo sport, alla tecnologia e alle modalità di fruizione delle scommesse. Oggi vengono aggiornate rapidamente, possono cambiare anche più volte nel corso della stessa giornata e riflettono valutazioni che tengono conto di informazioni sportive, andamento del mercato e caratteristiche specifiche di ogni evento.

Le origini moderne delle quote arrivano dagli ippodromi inglesi

La storia del bookmaking è strettamente legata alle corse dei cavalli. In Gran Bretagna le scommesse ippiche erano diffuse già da diversi secoli, ma è tra Settecento e Ottocento che il sistema iniziò ad assumere caratteristiche simili a quelle moderne.

Una delle figure più citate dagli storici è Harry Ogden, attivo alla fine del XVIII secolo a Newmarket. È spesso considerato uno dei primi bookmaker professionisti a proporre prezzi differenti sui cavalli di una stessa corsa, creando così una struttura più organizzata rispetto alle semplici scommesse private tra spettatori.

L’idea alla base era relativamente semplice: non tutti i cavalli avevano le stesse possibilità di vittoria e, di conseguenza, non potevano essere trattati allo stesso modo. Con il tempo questa logica si diffuse oltre l’ippica. Il calcio, il pugilato, il tennis e molti altri sport iniziarono progressivamente a essere accompagnati da mercati dedicati.

Un tempo le quote venivano scritte a mano

Prima dell’era digitale, l’immagine classica del bookmaker era molto diversa da quella attuale. Negli ippodromi britannici i prezzi venivano spesso indicati su lavagne e cartelli e potevano essere aggiornati manualmente durante le fasi precedenti alla corsa.

Il lavoro richiedeva quindi una notevole capacità di osservazione. Il bookmaker doveva seguire le informazioni disponibili sui partecipanti, conoscere il mercato e reagire rapidamente ai cambiamenti.

Ancora oggi l’espressione “board” viene utilizzata in alcuni contesti anglosassoni per indicare il tabellone delle quote, un richiamo diretto a questa tradizione.

L’arrivo del telefono, dei computer e successivamente di Internet ha reso l’aggiornamento molto più rapido. Il principio, però, è rimasto simile: una quota può cambiare quando cambia la percezione di ciò che potrebbe accadere nell’evento.

Una quota non è una previsione certa

Uno degli aspetti più importanti da comprendere è che una quota non rappresenta una certezza. Quando una squadra viene considerata favorita, significa semplicemente che viene ritenuta più probabile la sua vittoria rispetto agli altri possibili risultati. Anche un favorito molto netto può comunque perdere.

È proprio l’imprevedibilità dello sport a rendere necessarie le quote. Un evento sportivo non può essere conosciuto in anticipo con sicurezza e anche le valutazioni più elaborate rimangono legate a probabilità e scenari.

In questo senso, le quote rappresentano una fotografia del momento. Possono sintetizzare informazioni su forma delle squadre, risultati recenti, disponibilità dei giocatori e condizioni generali, senza però trasformarsi mai in una garanzia sul risultato finale.

Perché le quote cambiano prima dell’inizio di una partita

È frequente vedere una quota diversa a distanza di alcuni giorni, o persino di poche ore. Le ragioni possono essere molte. Nel calcio, per esempio, l’infortunio di un giocatore importante può incidere sulla valutazione di una squadra. Lo stesso vale per una squalifica, per una formazione ufficiale inattesa o per condizioni meteorologiche particolari. Nel tennis, invece, possono pesare lo stato fisico dell’atleta, la superficie del campo o le prestazioni registrate nelle partite precedenti.

Anche il comportamento complessivo del mercato può contribuire agli aggiornamenti. I bookmaker osservano infatti il modo in cui si distribuisce l’interesse sui diversi esiti e possono adeguare le quote nel corso del tempo. Per questo motivo il valore pubblicato diversi giorni prima di una partita può non essere identico a quello disponibile poco prima del calcio d’inizio.

Nel settore si parla molto spesso di “closing odds”, cioè delle quote presenti immediatamente prima dell’inizio di un evento. Sono particolarmente interessanti perché arrivano in un momento nel quale gran parte delle informazioni principali è già conosciuta.

Nel calcio, a poche ore dal match possono essere disponibili indicazioni sulla formazione, sulle condizioni dei giocatori e sulle ultime notizie provenienti dai club. Nel tennis è generalmente più chiaro lo stato di forma dei partecipanti, mentre nell’ippica diventano rilevanti anche le informazioni raccolte direttamente a ridosso della corsa.

Per questo motivo le closing odds vengono utilizzate anche negli studi accademici dedicati alla capacità dei mercati sportivi di incorporare informazioni.

Il formato delle quote cambia da Paese a Paese

Una curiosità particolarmente evidente per chi consulta siti internazionali riguarda il modo in cui le quote vengono rappresentate. In Italia e in gran parte dell’Europa continentale domina il formato decimale. Nel Regno Unito è ancora molto diffuso quello frazionario, legato alla lunga tradizione delle scommesse ippiche. Negli Stati Uniti è invece comune un sistema completamente diverso, basato su valori positivi e negativi.

La differenza è soltanto formale: il principio alla base è lo stesso. Cambia il modo di rappresentare il rapporto tra rischio e possibile ritorno. Questa varietà è una delle conseguenze della storia locale delle scommesse. Ogni mercato ha mantenuto alcune delle proprie convenzioni anche dopo la diffusione delle piattaforme internazionali.

Il calcio ha reso le quote molto più complesse

Nei primi mercati sportivi l’offerta era relativamente limitata. Si poteva puntare principalmente sul vincitore di una corsa o di un incontro. Il calcio moderno ha contribuito invece a moltiplicare enormemente il numero di mercati disponibili. Oltre al classico risultato finale esistono quote legate ai gol, ai marcatori, ai risultati parziali e a numerosi altri elementi della partita.

Questa trasformazione è stata favorita dalla digitalizzazione. Le piattaforme online possono gestire contemporaneamente migliaia di mercati, una possibilità impensabile nell’epoca delle lavagne negli ippodromi. Lo stesso fenomeno riguarda tennis, basket e altri sport caratterizzati da numerosi eventi interni alla gara.

Il live betting ha cambiato tutto

Uno dei passaggi più importanti nella storia recente delle quote è stato lo sviluppo delle scommesse live. In passato la maggior parte dei mercati veniva definita prima dell’inizio della competizione. Oggi, invece, le quote possono cambiare mentre l’evento è in corso, come si può facilmente notare su portali autorizzati come quello di Starvegas: qui si trovano scommesse online e quote live sulle più importanti competizioni sportive.

Un gol modifica immediatamente lo scenario di una partita di calcio. Un’espulsione può produrre un’altra variazione. Nel tennis, un break o un cambio di andamento del match può modificare rapidamente le valutazioni.

Il risultato è un mercato molto più dinamico, nel quale le quote vengono aggiornate continuamente sulla base di ciò che sta accadendo. La tecnologia ha avuto un ruolo decisivo: sistemi automatizzati e grandi quantità di dati permettono di aggiornare in pochi istanti ciò che in passato avrebbe richiesto molto più tempo.

Favoriti e outsider attirano attenzioni diverse

Un’altra curiosità studiata dagli economisti riguarda il comportamento degli utenti nei confronti dei favoriti e degli outsider. Storicamente, in alcuni mercati è stata osservata una particolare attrazione verso gli esiti meno probabili, soprattutto quando accompagnati da quote elevate. Questo fenomeno è stato studiato per decenni nel mondo dell’ippica e successivamente anche in altri sport.

Gli studiosi lo definiscono spesso “favorite-longshot bias” e lo utilizzano per analizzare il modo in cui le persone reagiscono a risultati considerati molto improbabili rispetto agli esiti più prevedibili. È uno degli esempi più interessanti del rapporto tra psicologia e scommesse sportive: le quote non dipendono soltanto dallo sport, ma si inseriscono anche in un mercato influenzato dal comportamento umano.

Dai bookmaker tradizionali agli algoritmi

Il salto tecnologico degli ultimi decenni ha cambiato profondamente il modo in cui vengono costruite e aggiornate le quote.

In passato il lavoro dipendeva principalmente dall’esperienza dei bookmaker e dalle informazioni disponibili sul posto. Oggi le valutazioni possono essere supportate da database enormi, modelli statistici e sistemi automatizzati.

Nel calcio possono essere considerate prestazioni recenti, andamento casalingo e in trasferta, disponibilità dei giocatori e numerosi altri indicatori. Negli sport individuali entrano in gioco fattori differenti, legati alle caratteristiche dei singoli atleti. Questo non significa però che la tecnologia abbia eliminato l’incertezza. Al contrario, lo sport continua a produrre risultati inattesi, rimonte, errori e prestazioni fuori dagli schemi.

Le quote raccontano anche come è cambiato lo sport

Osservare la storia delle quote significa quindi osservare indirettamente anche l’evoluzione dello sport. Dalle corse di cavalli seguite negli ippodromi inglesi si è arrivati a piattaforme capaci di aggiornare migliaia di mercati in tempo reale. Le lavagne sono state sostituite dagli schermi, l’osservazione diretta è stata affiancata dai dati e la velocità di aggiornamento è aumentata enormemente.

Il principio di fondo, però, è rimasto sorprendentemente stabile. Una quota continua a essere un modo per attribuire un valore a un evento futuro caratterizzato dall’incertezza. È proprio questa combinazione tra tradizione, tecnologia e imprevedibilità a rendere le quote uno degli elementi più particolari della cultura delle scommesse sportive.