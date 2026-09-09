Giro della Lunigiana 2026, si parte con La Spezia-Fosdinovo: prima tappa in diretta su Sportface TV Introduzione

Mercoledì 9 settembre prende il via il 50° Giro della Lunigiana, una delle corse internazionali più prestigiose dedicate alla categoria Juniores. La prima frazione porterà il gruppo da La Spezia a Fosdinovo, per 98 chilometri classificati di media montagna. Una giornata già importante per capire chi potrà recitare un ruolo da protagonista nella classifica generale. La corsa sarà trasmessa in diretta dalle 14.25 su Sportface TV, attraverso il canale FCI Bike Live disponibile su Amazon Prime Video.

98 chilometri per iniziare subito a fare selezione

La prima tappa presenta un percorso tutt’altro che banale. La partenza è fissata da Viale Amendola a La Spezia, mentre l’arrivo sarà in Via Roma a Fosdinovo, borgo collinare affacciato tra Toscana e Liguria. I 98 chilometri e il profilo di media montagna potrebbero già favorire corridori completi e resistenti, capaci di affrontare bene le difficoltà altimetriche e di giocarsi il successo finale.

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Il Giro 2026 prevede complessivamente cinque tappe dal 9 al 12 settembre, per quasi 400 chilometri, con 29 squadre al via e 12 selezioni nazionali.

Diretta su Sportface TV Per seguire i campioni del futuro

L’edizione numero 50 segna anche il ritorno di una copertura video particolarmente ampia: sono previste oltre dieci ore di diretta durante la settimana. La telecronaca sarà affidata a Valerio Bianco, affiancato da nomi come Stefano Garzelli, Alessandro Petacchi e Giada Borgato.

La La Spezia-Fosdinovo sarà dunque visibile in diretta dalle 14.25 su Sportface TV/FCI Bike Live, oltre che sui canali ufficiali YouTube e Facebook del Giro della Lunigiana. Un’occasione per seguire fin dal primo giorno quelli che potrebbero diventare i grandi protagonisti del ciclismo del domani.