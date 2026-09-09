US Open, Bolelli e Vavassori ai quarti dopo una battaglia: rimonta da carattere contro Krajicek e Mektic

Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano per la prima volta insieme i quarti di finale degli US Open. La coppia azzurra, sta di serie numero 4 , supera in rimonta Austin Krajicek e Nikola Mektic con il punteggio di 4-6 7-6(5) 7-6(8) dopo oltre tre ore di battaglia. Una vittoria costruita soprattutto con carattere, lucidità e capacità di restare aggrappati al match nei momenti più difficili.

Dal 5-2 nel the-break alla rimonta che cambia il match

Il primo set sorride a Krajicek e Mektic, che sfruttano subito un break su Vavssori e chiudono 6-4 senza concedere praticamente nulla. Anche nel secondo parziale gli azzurri faticano e sembrano sul punto di cedere quanto, nel tie-break, si ritrovano sotto 5-2.

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Da lì cambia tutto. Bolelli trova un punto fondamentale per il 5-5, Mektic ammette un doppio fallo e Vavassori chiude con uno smash per il 7-5. Una rimonta che riapre completamente la sfida.

Decisivo Vavassori: ace sul match point e quarti conquistati

Nel terzo set il livello degli italiani cresce. Vavssori diventa più efficace al servizio e da fondo, mentre Bolelli risponde presente nei punti pesanti. Sul 5-4 gli azzurri risalgono da 0-30 e trascinano tutto al tie-break decisivo. Ancora una volta serve una rimonta: sul 6-6 Bolelli e Vavassori cambiano marcia, si procurano due match point e, sul secondo, Vavassori chiude con un ace per il 10-8.

È la loro decima rimonta stagionale e vale un traguardo storico per la coppia a New York. nei quarti troveranno Christian Harrison e Neal Skupski, campioni in carica dell’Australian Open.