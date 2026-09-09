Mondiali, Italia-Australia vale tutto: azzurre a caccia dei quarti contro una big mondiale

È arrivato il momento della verità per l’Italia ai Mondiali 2026 di basket femminile. Questa sera, mercoledì 9 settembre, le azzurre di Andrea Capobianco affrontano l’Australia in un playoff da dentro o fuori: chi vince raggiungere i quarti di finale contro la Spagna, chi perde saluta il torneo. La palla a due è fissata alle 20.45 alla Berlin Arena, con diretta in chiaro su Rai 2.

Un percorso durissimo, ma l’Australia non è imbattibile

Il cammino dell’Italia è stato fin qui estremamente complicato. Le azzurre hanno già affrontato avversarie di primissimo livello e ora si trovano davanti la numero 3 del ranking FIBA, guidata in panchina da Sandy Brondello. Dopo Stati Uniti e Cina, arriva dunque un altro ostacolo di altissimo livello.

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L’Australia resta una delle grandi potenze del basket femminile internazionale, ma in questa edizione non ha sempre convinto pienamente e deve fare i conti anche con alcune assenze. Per l’Italia può quindi esserci spazio, a patto di ritrovare intensità, precisione offensiva e quella brillantezza già mostrata nei momenti migliori del Mondiale.

Alle 20.45 il dentro o fuori: dove vedere Italia-Australia

La sfida si giocherà oggi, mercoledì 9 settembre, alle 20.45. Sarà possibile seguirla in diretta televisiva su Rai 2 e su Sky Sport Basket, canale 205. Streaming disponibile su RaiPlay, Sky Go, NOW e DAZN.

In palio c’è molto più di una semplice vittoria: l’accesso tra le migliori otto del mondo e la possibilità di continuare a sognare. Dopo un girone durissimo, l’Italia ha davanti una notte che può cambiare il significato dell’intero torneo.