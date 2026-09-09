Europei nuoto paralimpico 2026, Italia già a 20 medaglie dopo due giorni: 11 ori a Kocaeli

Partenza travolgente per gli azzurri nella rassegna continentale in Turchia, in programma dal 7 al 12 settembre. Sei ori lunedì nel Day 1 e altri cinque ieri: il bilancio complessivo è di 11 ori, 6 argenti e 3 bronzi.

Venti medaglie nelle prime due giornate, di cui undici d’oro. L’Italia ha iniziato nel migliore dei modi i Campionati Europei di nuoto paralimpico di Kocaeli 2026, in programma in Turchia dal 7 al 12 settembre.

Dopo i sei ori, tre argenti e un bronzo conquistati lunedì nel Day 1, gli azzurri hanno aggiunto ieri altre cinque medaglie d’oro, tre d’argento e due di bronzo. Il totale dopo due giornate sale così a 11 ori, 6 argenti e 3 bronzi.

Day 1, lunedì sei ori per l’Italia

La rassegna continentale è cominciata lunedì 7 settembre nella Piscina Olimpica di Gebze. La cerimonia d’apertura ha visto Carlotta Gilli (GS FF.OO/RN Torino) nel ruolo di portabandiera azzurra e Federico Bicelli (GS Fiamme Azzurre/Polisportiva Bresciana No Frontiere) come porta-cartello della delegazione italiana.

La prima medaglia è arrivata con Alberto Amodeo (GS Fiamme Gialle/Polha Varese), argento nei 400 stile libero S8 in 4’32”25.

Poco dopo Xenia Francesca Palazzo (GS Fiamme Azzurre) ha conquistato il primo titolo europeo azzurro della manifestazione, imponendosi nei 400 stile libero S8 in 5’04”47.

Boggioni subito protagonista con due titoli

Tra le grandi protagoniste del Day 1 c’è stata Monica Boggioni (GS FF.OO/Pavia Nuoto), capace di conquistare due medaglie d’oro nella stessa giornata.

La prima è arrivata nei 50 stile libero S5, chiusi in 39”25, la seconda nei 50 rana SB3 con il tempo di 53”66.

Nella stessa giornata Francesco Bocciardo (GS FF.OO/Nuotatori Genovesi) ha terminato al sesto posto i 50 stile libero S5 in 34”43, mentre Gabriele Lorenzo (Polha Varese) ha chiuso settimo nei 50 rana SB3 in 1’20”04.

Oro anche per Gilli, Da Prato e Barlaam

La portabandiera Carlotta Gilli ha conquistato il titolo europeo nei 100 farfalla S13 con il tempo di 1’03”88.

Grande esordio anche per Luca Da Prato (Gorizia Nuoto), oro nei 100 dorso S6 in 1’15”07. Nella stessa gara al femminile Emma Lancini (Coopernuoto) ha conquistato il bronzo con 1’34”19.

Il sesto oro della giornata è stato firmato da Simone Barlaam (GS FF.OO/Polha Varese), primo nei 50 stile libero S9 in 24”59.

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Gli altri risultati azzurri del primo giorno

Giulia Ghiretti (GS FF.OO/Coopernuoto) ha conquistato l’argento nei 100 rana SB4 in 1’54”13, mentre Stefano Raimondi (GS FF.OO/Aly Sport) ha chiuso secondo nei 50 stile libero S10 con 24”61.

Domiziana Mecenate (GS FF.OO/SS Lazio Nuoto) ha terminato quarta nei 50 rana SB2 in 1’25”95, mentre Vittoria Bianco (GSPD/CUS Bari) si è classificata settima nei 50 stile libero S9 in 31”00.

Al termine del Day 1 l’Italia aveva dunque conquistato 10 medaglie complessive, sei d’oro, tre d’argento e una di bronzo, occupando il secondo posto nel medagliere provvisorio alle spalle della Russia.

Day 2, ieri altri cinque ori per gli azzurri

La corsa dell’Italia è proseguita ieri, martedì 8 settembre, con altre dieci medaglie.

Ad aprire il pomeriggio azzurro è stato Francesco Bettella (GS FF.OO/Vitae Sport Education), argento nei 100 dorso S1 con il tempo di 2’47”76.

Il primo oro della giornata è arrivato con Angela Procida (GSPD/Watersport Napoli Lions), vincitrice dei 100 dorso S2 in 2’29”89.

Bicelli e Magrassi, doppietta nei 400 stile libero S7

Nei 400 stile libero S7 l’Italia ha firmato una doppietta. Federico Bicelli si è laureato campione europeo con il tempo di 4’39”87, precedendo Riccardo Magrassi (Briantea ’84), argento in 4’50”07.

Un’altra medaglia d’oro è arrivata nei 100 stile libero S6 con Antonio Fantin (GS FF.OO/C.C. Aniene), primo in 1’03”78. Nella stessa finale Luca Da Prato ha chiuso al settimo posto in 1’07”42.

Terzi e Raimondi ancora sul gradino più alto

Nella gara femminile dei 100 stile libero S6 è arrivato il successo di Giulia Terzi (GS FF.OO/Polha Varese), campionessa europea con 1’11”60. Emma Lancini ha invece terminato al quarto posto in 1’18”28.

Stefano Raimondi ha poi conquistato l’oro nei 200 misti SM10, chiusi in 2’11”41.

Per Monica Boggioni, già due volte campionessa europea lunedì, è arrivato anche un bronzo nei 50 dorso S5 con 46”51.

Barlaam d’argento, bronzo nella staffetta mixed

Simone Barlaam ha conquistato la medaglia d’argento nei 200 misti SM9 con il tempo di 2’19”12.

A chiudere il programma del Day 2 è stata la staffetta mixed 4×50 stile libero 20 punti, che ha conquistato il bronzo in 2’34”33 con Giulia Terzi, Gabriele Lorenzo, Francesco Bocciardo e Monica Boggioni.

Italia a quota 20 medaglie dopo due giornate

Il bilancio complessivo dopo le prime due giornate degli Europei di Kocaeli è quindi di 20 podi: 11 ori, 6 argenti e 3 bronzi.

La manifestazione proseguirà fino a sabato 12 settembre, con la Nazionale italiana chiamata ora a dare seguito a un avvio già ricchissimo di risultati.