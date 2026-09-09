Ultimate Championship, fari su Jacobs e Tamberi: a Budapest due stelle azzurre a caccia del colpo grosso

Budapest si prepara ad accogliere gli Ultimate Championship 2026, la nuova competizione internazionale organizzata da World Athletics dall’11 al 13 settembre. Tra i protagonisti più attesi ci saranno anche Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, due simboli dell’atletica italiana. Il velocista sarà impegnato nei 100 metri, mentre “Gimbo” proverà a lasciare il segno nel salto in alto.

Jacobs torna nei 100: semifinale sabato alle 19.21

Jacobs gareggerà sabato 12 settembre. L’azzurro ha ottenuto la qualificazione grazier al ranking mondiale, dopo una stagione impreziosita dal 9.99 di Roma, dal 9-96 di Parigi e dal 9.67 ventoso di Eisenstadt. Dopo il fastidio accusato nella finale degli Europei, ha lavorato per tornare al meglio in vista di Budapest.

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La semifinale dei 100 metri è prevista alle 19.21, mentre l’eventuale finale scatterà alle 20.49. Tra gli avversari figurano Oblique Seville, Kenneth Bednarek, Christian Coleman, Trayvon Bromell, Akani Simbine e Letsile Tebogo. Diretta su Rai 2 e Sky Sport Max, con eventuale finale su RaiSport HD, streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

Tamberi domenica contro Harrison e Doroshchuk

Tamberi scenderà invece in pedana domenica 13 settembre alle 19.04. Entrato grazie a una wild card, il marchigiano arriva all’appuntamento dopo un periodo di grande crescita culminato con l’oro europeo di Birmingham.

Ad attenderlo ci saranno, tra gli altri, JuVaughn Harrison, Oleh Doroshchuk, Jan Stefela, Romaine Beckfors e Mateusz Kolodziejski. In palio anche 150.00 dollari per il vincitore. Diretta su Rai 2 e Sky Sport Max, con eventuale finale su RaiSport HD, streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.