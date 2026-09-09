US Open, Shelton elimina Alcaraz alle 3.34: una notte da record a New York

Carlos Alcaraz e Ben Shelton hanno scritto una nuova pagina della storia degli US Open. Il quarto di finale giocato sull’Arthur Ashe Stadium si è concluso alle 3.34 del mattino, diventa il match terminato più tardi di sempre newyorkese. Dopo 4 ore e 31 minuti, Shelton ha completato l’impresa imponendosi al super tie-break con il punteggio di 6-7(6) 6-1 6-3 1-6 7-6 (7).

Shelton resiste ai ribaltamenti e firma l’impresa

La partita è stata un concentrato di equilibrio e continui cambi di inerzia. Alcaraz ha conquistato il primo set al tie-break, ma Shelton ha reagito dominando il secondo e il terzo parziale. Lo spagnolo ha quindi rimesso tutto in discussione con un netto 6-1 nel quarto set.

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Il quinto è diventato una battaglia nervosa e fisica, risolta soltanto al super tie-break. Qui Shelton ha trovato la lucidità necessaria per chiudere e centrare una delle vittorie più importanti della sua carriera, eliminando uno dei principali favoriti del torneo.

Battuto il primato di Alcaraz-Sinner del 2022

Il nuovo record cancella proprio un primato che appartenente ad Alcaraz. Nel 2022, il suo celebre quarto di finale contro Jannik Sinner terminò alle 2.50, dopo 5 ore e 15 minuti di gioco, con lo spagnolo vincitore in cinque set. Prima ancora, il limite delle 2.26 era stati raggiunto in tre occasioni: Wilander-Pernfors nel 1993, Kohlschreiber-Isner nel 2012 e Nishikori-Raonic nel 2014.

Questa volta, però, New York è andata oltre ogni precedente: per la prima volta un incontro degli US Open ha superato le tre del mattino, trasformando Alcaraz-Shelton in una notte destinata a entrare nella storia del torneo.