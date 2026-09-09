Ginnastica acrobatica, Mondiali 2026 a Pesaro: finali su Sportface TV

Dal 17 al 27 settembre la Vitrifrigo Arena ospiterà World Youth Competition, Mondiali Junior e Senior. Attesi 925 atleti da 40 Federazioni: le fasi finali saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in Italia su Sportface TV e Amazon Prime Video.

Pesaro si prepara a diventare per due settimane la capitale mondiale della Ginnastica Acrobatica. Dal 17 al 27 settembre la Vitrifrigo Arena ospiterà il World Youth Competition, i Campionati Mondiali Junior e la 30ª edizione dei Campionati Mondiali Senior, con atleti provenienti da 40 Federazioni Nazionali dei cinque continenti.

Complessivamente saranno 925 gli atleti iscritti: 341 nella categoria Youth, 296 tra gli Junior e 288 tra i Senior. Le fasi finali dei due appuntamenti mondiali saranno trasmesse in diretta e in esclusiva sul territorio italiano su Sportface TV e Amazon Prime Video.

AcroPesaro 2026, il programma dei Mondiali

La prima settimana sarà dedicata alle categorie giovanili. Dal 17 al 20 settembre si disputeranno il World Youth Competition e i Campionati Mondiali Junior.

Dopo alcuni giorni di pausa, dal 24 al 27 settembre sarà invece il momento della 30ª edizione dei Campionati Mondiali Senior di Ginnastica Acrobatica.

Piramidi umane, esercizi di equilibrio, lanci a diversi metri d’altezza, musica e danza caratterizzeranno una disciplina nella quale la componente atletica si intreccia con fiducia e lavoro di squadra.

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Quaranta Federazioni e quasi 10mila presenze alberghiere

L’impatto dell’evento andrà ben oltre la competizione. Per Youth e Junior sono previste 37 delegazioni, circa 930 partecipanti e 6.610 presenze alberghiere. La settimana dedicata ai Senior porterà invece a Pesaro 34 delegazioni, 513 partecipanti e altre 3.363 presenze.

Il totale raggiunge così 1.443 componenti delle delegazioni e 9.973 presenze alberghiere. Considerando anche la World Gymnastics Family, gli organizzatori stimano almeno 10mila pernottamenti complessivi, senza comprendere familiari, amici e accompagnatori che raggiungeranno autonomamente la città.

Saranno 11 gli hotel coinvolti per 14 giorni. L’appuntamento arriva inoltre in un periodo nel quale una parte delle strutture ricettive della costa tradizionalmente comincia a concludere la stagione estiva: alcuni alberghi resteranno aperti proprio grazie alla presenza generata dalla manifestazione.

Cadeddu: “Un riconoscimento al lavoro svolto negli anni”

Per Marco Cadeddu di Esatour, il Mondiale rappresenta anche il risultato del percorso organizzativo sviluppato negli anni a Pesaro.

Cadeddu ha ricordato le precedenti esperienze internazionali e il Mondiale 2024 di Aerobica, sottolineando come l’assegnazione dell’evento di Ginnastica Acrobatica confermi “la serietà del lavoro svolto dal Comitato Organizzatore e la fiducia che la Federazione Ginnastica d’Italia e World Gymnastics hanno riposto in una realtà pesarese”.

Atleti da tutti e cinque i continenti

Uno degli elementi centrali di AcroPesaro 2026 sarà la sua dimensione internazionale. Saranno presenti rappresentanti di Europa, Asia, Americhe, Africa e Oceania, dalle grandi potenze della disciplina alle Federazioni nelle quali la Ginnastica Acrobatica sta muovendo i primi passi.

Tra queste anche realtà come Repubblica Democratica del Congo e Corea del Nord, citate dalla presidente del Comitato Tecnico di Ginnastica Acrobatica di World Gymnastics, Nikolina Hristova, come testimonianza della crescita internazionale della disciplina.

Il legame tra Pesaro e la grande ginnastica

Non sarà la prima volta che Pesaro ospiterà un grande appuntamento internazionale della ginnastica. Nel 2021 la città fu sede dei Campionati Europei di Ginnastica Aerobica e Acrobatica, in un’edizione ancora fortemente condizionata dalla pandemia.

Per la direttrice tecnica nazionale Erica Loiacono, ospitare un Mondiale in Italia rappresenta “una grandissima opportunità per la Ginnastica Acrobatica italiana e per tutto il territorio”, oltre alla possibilità di far conoscere al grande pubblico una disciplina particolarmente spettacolare.

Da Arianna Luca ed Edoardo Ferraris alle nuove generazioni

Il percorso dell’Acrobatica italiana trova un riferimento anche in Arianna Luca ed Edoardo Ferraris. Nel 2021 facevano parte del movimento giovanile azzurro e tre anni più tardi, a Guimarães, sono diventati campioni del mondo Junior.

Il loro percorso rappresenta oggi un punto di riferimento per i giovani della Nazionale che si preparano a gareggiare davanti al pubblico di casa.

Facci: “Una rampa di lancio per il movimento”

Il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Andrea Facci ha evidenziato la crescita della disciplina nel Paese e il lavoro portato avanti dalla FGI insieme allo staff nazionale guidato da Erica Loiacono.

“Sono sicuro che questi Mondiali rappresenteranno per il movimento un’ulteriore rampa di lancio”, ha dichiarato Facci, sottolineando i risultati europei e mondiali ottenuti nelle categorie giovanili e il potenziale del vivaio italiano.

Una macchina organizzativa che coinvolge tutta Pesaro

AcroPesaro 2026 è organizzato attraverso il lavoro di PesaroGym 2019 ed Esatour Group, insieme alla Federazione Ginnastica d’Italia e World Gymnastics, con il coinvolgimento delle istituzioni locali.

Accoglienza, trasporti, allenamenti, hotel, accrediti, volontari, comunicazione, produzione televisiva, sicurezza e gestione della Vitrifrigo Arena sono parte di una macchina organizzativa attiva da mesi. Anche il logo ufficiale è stato sviluppato attraverso una partnership con il Liceo Artistico Mengaroni.

Il sindaco Andrea Biancani e l’assessora allo Sport Mila Della Dora, presidente del Comitato Organizzatore Locale, hanno sottolineato insieme il valore dell’evento sia dal punto di vista sportivo sia per le ricadute su strutture ricettive, ristorazione, commercio e attività cittadine.

Dove vedere i Mondiali di Ginnastica Acrobatica 2026

Le fasi finali di AcroPesaro 2026 saranno trasmesse in Italia in diretta e in esclusiva su Sportface TV, la piattaforma OTT dedicata allo sport, e su Amazon Prime Video.

Dal 17 al 27 settembre Pesaro ospiterà così non soltanto uno dei principali appuntamenti internazionali della Ginnastica Acrobatica, ma un evento destinato a coinvolgere l’intera città e a portare nella Vitrifrigo Arena atleti provenienti da ogni parte del mondo.