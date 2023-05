Probabili formazioni Fiorentina-Basilea, semifinale andata Conference League 2022/2023

Le probabili formazioni di Fiorentina-Basilea, match valido per la semifinale di andata di Conference League 2022/2023. Ci siamo, appuntamento con la storia per i viola che vogliono accedere alla finale e per farlo cercano nell’andata al Franchi una vittoria importante nell’ambito del doppio confronto. Chi vincerà? Si parte alle ore 21 di giovedì 11 maggio, andiamo a scoprire allora le possibili scelte di Italiano.

QUI FIORENTINA – Tanti dubbi per Italiano: Mandragora e Bonaventura per una maglia, così come Ikone se la gioca con Saponara e Sottil per un solo posto. Squalificato Milenkovic, tocca a Martinez Quarta.

QUI BASILEA – Probabile modulo 3-5-2 per gli svizzeri, Zeqiri in attacco con Amdouni a formare un tandem molto pericoloso.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Basilea

Fiorentina (4-3-3): Cerofolini; Dodò, Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Ikone

Ballottaggi: Mandragora 55% – Bonaventura 45%, Ikone 55% – Saponara 45%; Cerofolini 55% – Terracciano 45%

Indisponibili: Sirigu, Terracciano (in dubbio)

Squalificati: Milenkovic

Basilea (3-5-2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Millar; Amdouni, Zeqiri