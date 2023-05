“Posso rubarle due secondi sul derby?”, Ancelotti: “Uno, due… forza Milan” (VIDEO)

di Giorgio Billone 205

Divertente siparietto su Canale 5 nell’intervista a Carlo Ancelotti dopo Real Madrid-Manchester City 1-1. La giornalista Mediaset Francesca Benvenuti chiede all’allenatore dei blancos se può rubare due secondi in più per parlare dell’Euroderby di domani, il tecnico italiano risponde prontamente con: “Uno, due… forza Milan!”. Poi aggiunge: “Con tutto il rispetto per l’Inter, non posso non dire forza Milan. Speriamo di vederci a Istanbul”. In alto ecco il video.