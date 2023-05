Plusvalenze Juventus, la Corte d’Appello Figc fissa per il 22 maggio la nuova udienza

La Corte d’Appello della Figc, secondo quanto ha appreso l’Ansa, ha fissato per la giornata di lunedì 22 maggio l’udienza, con annessa sentenza a seguire, per la rimodulazione della sanzione nei confronti della Juventus per il caso delle plusvalenze. Lo scorso 20 aprile, lo ricordiamo, il Collegio di Garanzia dello Sport aveva deciso di rinviare al secondo grado il procedimento, restituendo momentaneamente i 15 punti precedentemente sottratti ai bianconeri in attesa di una nuova sentenza che possa tener conto della posizione di alcuni dirigenti il cui ricorso è stato accolto, fermo restando che per le figure apicali della dirigenza sono state confermate le pesanti inibizioni.