Pallanuoto femminile, Usa-Ungheria in tv: data, canale, orario e diretta streaming finale oro Mondiali Budapest 2022

by Deborah Sartori

Pallanuoto

Inizia il conto alla rovescia per Usa-Ungheria, la finale per l’oro del torneo di pallanuoto femminile ai Mondiali di Budapest 2022. La corazzata statunitense, campionessa olimpica e mondiale da tre edizioni consecutive, vuole confermarsi sul tetto del Mondo. Le avversarie saranno le padrone di casa, che in semifinale hanno battuto di misura l’Olanda. Chi si aggiudicherà la vittoria e conquisterà il titolo iridato? La finalissima è in programma alle ore 20.00 di sabato 2 luglio a Budapest. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in diretta streaming su Rai Play (che garantisce la diretta anche in caso di sovrapposizione di eventi) in replica in tv su Rai Sport + HD a partire dalle ore 22.15. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale.