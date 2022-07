Pagelle Germania-Danimarca 4-0: voti e tabellino Europei femminili 2022

Le pagelle di Germania-Danimarca, con i voti e il tabellino della sfida degli Europei femminili 2022. Buona la prima per la Germania, che nel suo primo match degli Europei femminili 2022 batte la Danimarca e conquista i primi tre punti. Ottima prestazione per la formazione del ct Voss-Tecklenburg, che realizza ben 4 gol: a segno Magull dopo 21 minuti, col raddoppio firmato Schuller all’ora di gioco. Nel finale arrivano poi altri 2 gol, firmati dalle due subentranti Lattwein e Popp per il definitivo 4-0.

GERMANIA (4-3-3): Frohms 6.5; Gwinn 7, Hendrich 6.5, Hegering 7.5, Rauch 7; Oberdorf 6 (84′ Lohmann sv), Dabritz 7 (61′ Lattwein 7.5), Magull 8.5 (70′ Dallmann 6.5); Huth 7, Schuller 8 (61′ Popp 7.5), Buhl 6 (61′ Brand 6).

In panchina: Schult, Berger, Kleinherne, Doorsun, Freigang, Anyomi, Wassmuth.

All.: Voss-Tecklenburg 7.5

DANIMARCA (3-4-3): Christensen 5; Sevecke 7, Pedersen 5, Veje 6; Thomsen 6.5 (84′ Larsen sv), Troelsgaard 6 (56′ Moller 3.5), Junge 6.5, Svava 6 (70′ Boye 5.5); Madsen 5.5 (56′ Gejl 5), Bruun 5 (56′ Nadim 5), Harder 6.

In panchina: Svane, Worsee, Holmgaard, Gewitz, Thrige, Holmgaard, Bredgaard.

All.: Sondergaard 6.5

ARBITRO: Esther Staubli (Svizzera) 7

RETI: 21′ Magull, 57′ Schuller, 78′ Lattwein, 86′ Popp.

AMMONITI: Oberdorf, Rauch, Moller, Larsen, Hegering.

ESPULSI: Moller.

NOTE: cielo sereno, terreno in ottime condizioni. Corner: 7-4. Recupero: 1′ pt: 5′ st.